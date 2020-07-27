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Xingou passageiros

Ceturb vai denunciar à polícia vendedor de balas que aparece em vídeo no Transcol

Em vídeo gravado por um passageiro, o homem aparece xingando e ofendendo passageiros enquanto vende balas dentro do ônibus. O órgão confirmou que o registro foi feito em um coletivo do Sistema Transcol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 12:52

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:52

Vendedor de balas xinga e ofende passageiros dentro de ônibus do sistema Transcol
Vendedor de balas xinga e ofende passageiros dentro de ônibus do sistema Transcol Crédito: Reprodução
vendedor de balas Thiago Nielsen Teixeira, de 35 anos, que aparece xingando e ofendendo passageiros dentro de um ônibus no Espírito Santo será denunciado à polícia pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb/ES). A conduta foi flagrada em um vídeo gravado por um passageiro. O órgão confirmou que o registro foi feito em um coletivo do Sistema Transcol e que vai denunciar o fato às autoridades policiais.
A Ceturb/ES informou, por nota, que em casos como esse a orientação é de que os passageiros façam uma denúncia à polícia. No entanto, como no vídeo foi possível ver o número do veículo, o órgão afirmou que vai fazer a denúncia. Confira a nota na íntegra:
Em casos como esse, a orientação é a de que os usuários que presenciaram o fato façam a denúncia imediatamente às autoridades policiais (190 ou 181) para que essa possa agir o mais rápido possível. Contudo, diante do vídeo em que é possível ver no número do veículo, a Ceturb-ES vai denunciar o fato à polícia e se coloca à disposição para ajudar nas investigações que levem à identificação do homem.

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VENDEDOR XINGA E OFENDE PASSAGEIROS

No vídeo, um homem aparece vendendo balas e, durante a abordagem, fala palavras intimidatórias aos passageiros, coagindo os usuários para que comprem a mercadoria. Além disso, ele diz que não tem medo de polícia, vigilante ou advogado e ofende diretamente um homem que não quis comprar o produto.
Se você puder ajudar, amém. Se você está com miséria de me ajudar, leva para casa e joga fora. Não tenho medo de polícia, nem de vigilante e nem de advogado. Para mim é tudo a mesma 'laia'. [...] E você, coroa? Tem não? Vai se f***. Falo logo assim, mando tomar no ** logo, diz.

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