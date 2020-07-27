Ceturb vai denunciar à polícia vendedor de balas que aparece em vídeo no Transcol

Vendedor de balas xinga e ofende passageiros dentro de ônibus do sistema Transcol Crédito: Reprodução

A Ceturb/ES informou, por nota, que em casos como esse a orientação é de que os passageiros façam uma denúncia à polícia. No entanto, como no vídeo foi possível ver o número do veículo, o órgão afirmou que vai fazer a denúncia. Confira a nota na íntegra:

Em casos como esse, a orientação é a de que os usuários que presenciaram o fato façam a denúncia imediatamente às autoridades policiais (190 ou 181) para que essa possa agir o mais rápido possível. Contudo, diante do vídeo em que é possível ver no número do veículo, a Ceturb-ES vai denunciar o fato à polícia e se coloca à disposição para ajudar nas investigações que levem à identificação do homem.

VENDEDOR XINGA E OFENDE PASSAGEIROS

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No vídeo, um homem aparece vendendo balas e, durante a abordagem, fala palavras intimidatórias aos passageiros, coagindo os usuários para que comprem a mercadoria. Além disso, ele diz que não tem medo de polícia, vigilante ou advogado e ofende diretamente um homem que não quis comprar o produto.