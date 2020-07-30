Operação prende 10 pessoas em Conceição da Barra e Pedro Canário

Momento em que um dos alvos da Operação Barra Limpa é preso pelos policiais Crédito: Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, 20 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça. Os alvos desta operação são suspeitos de roubo, tráfico de drogas, homicídios, estupro e outros crimes nas duas cidades.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho acompanhou a operação desta quinta-feira (30) Crédito: Divulgação

Segundo Ramalho, os trabalhos são importantes para combater a criminalidade nessas regiões. Nós estamos realizando essa operação hoje, nesta quinta-feira especificamente, em vários locais na Grande Vitória e no interior, especificamente em Pedro Canário e Conceição da Barra, áreas importantes para o planejamento de governo principalmente no que concerne a redução de homicídios e cumprindo exatamente os mandados de prisão. Todos esses indivíduos que trazem esses problemas sociais, vamos assim dizer, que vão desde furto e roubos até penalidade maior que é a questão do homicídio e estupro que traz uma vulnerabilidade muito grande para as comunidades locais, comentou.

Segundo a Sesp, o resultado gera boa repercussão para a sociedade local, servindo de balizador para a criminalidade entender que o crime não compensa. Para o secretário, o trabalho realizado pela Polícia Civil no interior do Estado tem ajudado na redução dos crimes.

O monitoramento que o doutor Ícaro (superintendente de Polícia Regional Norte) e os delegados locais vêm fazendo, buscando exatamente acompanhar essa criminalidade e no momento específico como hoje a realização de operações. Independente disso a Polícia Militar continua trabalhando de forma preventiva, ostensiva para inibir também esses delitos, completou.

Ao todo, 40 policiais civis participam das diligências nos municípios de Conceição da Barra e Pedro Canário Crédito: Sesp/Divulgação

O superintendente de Polícia Regional Norte, Ícaro Ruginski Borges, também analisou o resultado das operações realizadas no interior do Estado. É um trabalho que já vem sendo realizado há alguns meses, um trabalho integrado entre Polícia Civil e Polícia Militar que está gerando bons resultados. Inclusive, na Região Norte, nós estamos com uma redução nos índices de homicídios em relação ao ano passado, destacou.