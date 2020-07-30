Operação prende 10 pessoas em Conceição da Barra e Pedro Canário

A Operação Barra Limpa, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (30) nos municípios de Conceição da Barra e Pedro Canário, na Região Norte do Estado, terminou com dez pessoas presas em cumprimento de mandados de prisão.
De acordo com a Polícia Civil, 20 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça. Os alvos desta operação são suspeitos de roubo, tráfico de drogas, homicídios, estupro e outros crimes nas duas cidades.
Ao todo, 40 policiais civis participam das diligências que foram acompanhadas pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp), coronel Alexandre Ramalho.
Segundo Ramalho, os trabalhos são importantes para combater a criminalidade nessas regiões. Nós estamos realizando essa operação hoje, nesta quinta-feira especificamente, em vários locais na Grande Vitória e no interior, especificamente em Pedro Canário e Conceição da Barra, áreas importantes para o planejamento de governo principalmente no que concerne a redução de homicídios e cumprindo exatamente os mandados de prisão. Todos esses indivíduos que trazem esses problemas sociais, vamos assim dizer, que vão desde furto e roubos até penalidade maior que é a questão do homicídio e estupro que traz uma vulnerabilidade muito grande para as comunidades locais, comentou.
Segundo a Sesp, o resultado gera boa repercussão para a sociedade local, servindo de balizador para a criminalidade entender que o crime não compensa. Para o secretário, o trabalho realizado pela Polícia Civil no interior do Estado tem ajudado na redução dos crimes.
O monitoramento que o doutor Ícaro (superintendente de Polícia Regional Norte) e os delegados locais vêm fazendo, buscando exatamente acompanhar essa criminalidade e no momento específico como hoje a realização de operações. Independente disso a Polícia Militar continua trabalhando de forma preventiva, ostensiva para inibir também esses delitos, completou.
O superintendente de Polícia Regional Norte, Ícaro Ruginski Borges, também analisou o resultado das operações realizadas no interior do Estado. É um trabalho que já vem sendo realizado há alguns meses, um trabalho integrado entre Polícia Civil e Polícia Militar que está gerando bons resultados. Inclusive, na Região Norte, nós estamos com uma redução nos índices de homicídios em relação ao ano passado, destacou.
Os detidos serão ouvidos na delegacia e depois encaminhados para o sistema prisional do Estado.