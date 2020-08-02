Veja como está a situação na BR 262 neste domingo no ES

O km 31 da BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, foi liberado nos dois sentidos na manhã deste domingo (02). A informação foi publicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no perfil da corporação no Twitter. O trecho estava interditado parcialmente desde a tarde deste sábado (01). Em Viana, no km 26, há interdição parcial com sistema pare e siga.
O trecho na Região Serrana havia sido interditado no início da tarde deste sábado (1º) para limpeza devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo desde a quinta-feira (30). De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte no Estado (Dnit-ES), uma encosta desmoronou no trecho que passa por Domingos Martins.
INTERDIÇÃO PARCIAL EM VIANA
A PRF também informou, em sua conta no Twitter, que no km 26, em Viana, há interdição parcial para manutenção realizada pelo Dnit-ES. O trânsito no local está operando em sistema de pare e siga.