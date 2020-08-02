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Pista liberada

Veja como está a situação na BR 262 neste domingo no ES

Trecho em Domingos Martins foi liberado nos dois sentidos na manhã deste domingo. No km 26, em Viana, pista parcialmente interditada para manutenção pelo Dnit-ES e o trânsito no trecho segue em pare e siga

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 07:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2020 às 07:57
Km 31 da BR 262, em Domingos Martins, liberada nos dois sentidos
Km 31 da BR 262, em Domingos Martins, liberada nos dois sentidos Crédito: PRF/Twitter
O km 31 da BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, foi liberado nos dois sentidos na manhã deste domingo (02). A informação foi publicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no perfil da corporação no Twitter. O trecho estava interditado parcialmente desde a tarde deste sábado (01). Em Viana, no km 26, há interdição parcial com sistema pare e siga.
O trecho na Região Serrana havia sido interditado no início da tarde deste sábado (1º) para limpeza devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo desde a quinta-feira (30). De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte no Estado (Dnit-ES), uma encosta desmoronou no trecho que passa por Domingos Martins.

INTERDIÇÃO PARCIAL EM VIANA

A PRF também informou, em sua conta no Twitter, que no km 26, em Viana, há interdição parcial para manutenção realizada pelo Dnit-ES. O trânsito no local está operando em sistema de pare e siga.

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