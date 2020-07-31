Veja fotos e vídeos dos impactos da chuva que atinge o ES

O Espírito Santo amanheceu, nesta sexta-feira (31), com vários transtornos provocados pelas chuvas fortes que atingem o Estado desde quinta-feira (30).
Municípios da Grande Vitória e do Sul do Estado registram pontos de alagamento. Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual, não há registro de desabrigados ou desalojados no Espírito Santo.
Rio Novo do Sul, Alfredo Chaves e Santa Leopoldina foram as cidades capixabas com maior volume de chuva em 24h, respectivamente com 196,4 mm, 146 mm e 112,96 mm. Mas Cariacica, Vila Velha e Iconha também registram prejuízos.
CARIACICA
Em Cariacica, há registro de transtornos em Jardim América, em Itacibá e em Campo Grande, como mostram imagens recebidas por A Gazeta.
VITÓRIA
A chuva formou uma "cachoeira" no Penedo na manhã desta sexta-feira. As imagens foram registradas pelo @portos_ES
VILA VELHA
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, a cidade tem pelo menos quatro regiões que apresentam alagamento: Cobilândia, Santa Inês, Aribiri e Itapuã. Vários veículos estão com dificuldade para transitar nas ruas de Cobilândia, de acordo com moradores. Em Aribiri, casas foram atingidas pela água.
Chuva provoca alagamentos em bairros de Vila Velha
ICONHA
A chuva causou alagamentos em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (30) e também na manhã desta sexta-feira (31). Imagens mostram ruas da cidade alagadas e a água chegou a entrar em uma oficina na cidade. A prefeitura informou que ainda não tem dados sobre prejuízos causados.
RIO NOVO DO SUL
Cidade com o maior acumulado de chuva, Rio Novo do Sul registrou prejuízos já durante a madrugada. De acordo com informações da TV Gazeta Sul, foram oito quedas de barreiras e há comunidades ilhadas por conta da obstrução de estradas. Propriedades na área rural foram tomadas pela água. Em um vídeo gravado na madrugada, é possível ver o nível de água bem elevado em alguns bairros da cidade.