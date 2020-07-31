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Alagamentos

Veja fotos e vídeos dos impactos da chuva que atinge o ES

Municípios da Grande Vitória e do Sul do Estado registram pontos de alagamento. Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual, não há registro de desabrigados ou desalojados no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 10:07

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 10:07

Município de Rio Novo do Sul com trechos alagados após a forte chuva das últimas 24 horas
Município de Rio Novo do Sul com trechos alagados após a forte chuva das últimas 24 horas Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Espírito Santo amanheceu, nesta sexta-feira (31), com vários transtornos provocados pelas chuvas fortes que atingem o Estado desde quinta-feira (30).
Municípios da Grande Vitória e do Sul do Estado registram pontos de alagamento. Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual, não há registro de desabrigados ou desalojados no Espírito Santo.
Rio Novo do SulAlfredo Chaves e Santa Leopoldina foram as cidades capixabas com maior volume de chuva em 24h, respectivamente com 196,4 mm, 146 mm e 112,96 mm. Mas CariacicaVila Velha e Iconha também registram prejuízos.

CARIACICA

Em Cariacica, há registro de transtornos em Jardim América, em Itacibá e em Campo Grande, como mostram imagens recebidas por A Gazeta.
Em Cariacica, há registro de pontos com alagamento em Jardim América e Campo Grande, como mostram imagens recebidas por A Gazeta
Chuva provoca transtornos em Campo Grande Crédito: Internauta

VITÓRIA

A chuva formou uma "cachoeira" no Penedo na manhã desta sexta-feira. As imagens foram registradas pelo @portos_ES

VILA VELHA

Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, a cidade tem pelo menos quatro regiões que apresentam alagamento: Cobilândia, Santa Inês, Aribiri e Itapuã. Vários veículos estão com dificuldade para transitar nas ruas de Cobilândia, de acordo com moradores. Em Aribiri, casas foram atingidas pela água.

Chuva provoca alagamentos em bairros de Vila Velha

ICONHA

A chuva causou alagamentos em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (30) e também na manhã desta sexta-feira (31). Imagens mostram ruas da cidade alagadas e a água chegou a entrar em uma oficina na cidade. A prefeitura informou que ainda não tem dados sobre prejuízos causados.

RIO NOVO DO SUL

Cidade com o maior acumulado de chuva, Rio Novo do Sul registrou prejuízos já durante a madrugada. De acordo com informações da TV Gazeta Sul, foram oito quedas de barreiras e há comunidades ilhadas por conta da obstrução de estradas. Propriedades na área rural foram tomadas pela água. Em um vídeo gravado na madrugada, é possível ver o nível de água bem elevado em alguns bairros da cidade.
Município de Rio Novo do Sul com trechos alagados após a forte chuva das últimas 24 horas
Município de Rio Novo do Sul com trechos alagados após a forte chuva das últimas 24 horas Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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