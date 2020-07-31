Município de Rio Novo do Sul com trechos alagados após a forte chuva das últimas 24 horas Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Rio Novo do Sul registra quase 200 milímetros de chuva em 24 horas

Chuva no ES

Rio Novo do Sul - 196.40 mm

Alfredo Chaves -146.00 mm

Santa Leopoldina - 112.96 mm

Anchieta - 102.20 mm

Viana - 89.77 mm

Presidente Kennedy - 61.00 mm

Domingos Martins - 51.28 mm

Guarapari - 51.00 mm

Marechal Floriano - 50.80 mm

Castelo - 49.12 mm

João Neiva - 45.04 mm

Vitória - 44.13 mm

Vargem Alta - 43.40 mm

RISCO ALTO DE INUNDAÇÃO

Ainda de acordo com o relatório da Defesa Civil, alguns municípios estão com alertas vigentes para risco alto de inundação (Rio Novo do Sul e Santa Leopoldina), e risco alto para movimento de massa (Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves).

RIO NOVO DO SUL

Cidade com o maior acumulado de chuva, Rio Novo do Sul registrou prejuízos já durante a madrugada. De acordo com informações da TV Gazeta Sul, foram oito quedas de barreiras e há comunidades ilhadas por conta da obstrução de estradas. Propriedades na área rural foram tomadas pela água. Em um vídeo gravado na madrugada, é possível ver o nível de água bem elevado em alguns bairros da cidade.

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ICONHA

Apesar de não aparecer na lista, o município de Iconha foi um dos mais afetados pela chuva. O município faz limite com Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves, os dois mais atingidos e, por isso, teve o nível de água do rio da cidade muito elevado. Ainda nesta quinta-feira (30), vários alagamentos foram registrados . Em um comunicado emitido no fim da noite desta quinta, a prefeitura fez um alerta para os moradores por meio das redes sociais, falando sobre a cheia do Rio Iconha e o risco de alagamentos e deslizamentos de terra na cidade.

Informamos que o Rio Iconha segue enchendo e a chuva persiste pelo interior. Há riscos de alagamentos e deslizamentos de terra. Pedimos a todos que busquem locais seguros e, dentro de qualquer necessidade de emergência, procure a Defesa Civil! Em caso de alerta máximo, os sinos da Igreja soarão como um chamado, para que as pessoas se protejam! #IconhaEmAlerta, dizia o texto da publicação feita na página oficial da prefeitura.

Na manhã desta sexta (31), já com a trégua da chuva, foi possível ver os reflexos causados. Em alguns bairros, o nível da água subiu muito. Na região central da cidade, alguns moradores se arriscavam andando pela rua com a água na altura da cintura.