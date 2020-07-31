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Transtornos

Chuva forte causa alagamentos na Grande Vitória e queda de barreira na BR 262

De acordo com o Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva no Estado é causada por uma frente estacionária, que provoca um aumento das nuvens

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 07:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 07:33
A chuva forte que atinge o Espírito Santo desde a noite dessa quinta-feira (30) provoca alagamentos e transtornos na Grande Vitória, além de desabamentos de barreiras em rodovias federais que cortam o Estado.
Chuva provoca transtorno em Campo Grande Crédito: Internauta
chuva forte que atinge o Espírito Santo desde a noite dessa quinta-feira (30) provoca alagamentos e transtornos na Grande Vitória, além de desabamentos de barreiras em rodovias federais que cortam o Estado.
Em Cariacica, há registro de transtornos em Jardim América e em Campo Grande, como mostram imagens recebidas por A Gazeta.
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, a cidade tem pelo menos três regiões que apresentam alagamento:  Cobilândia, Santa Inês e Itapuã.
Já o município de Vitória ainda não registra pontos alagados, de acordo com a Guarda Municipal da cidade. Nos KMs 26 e 31 da BR 262, em Domingos Martins, a pista está bloqueada para limpeza da rodovia, que teve queda de barreiras. Na quinta-feira, cidades como Iconha e Rio Novo do Sul também tiveram ruas alagadas.
A chuva forte que atinge o Espírito Santo desde a noite dessa quinta-feira (30) provoca alagamentos e transtornos na Grande Vitória, além de desabamentos de barreiras em rodovias federais que cortam o Estado.
Valão em Cobilândia está próximo de transbordar Crédito: Internauta

PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com o Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva no Estado é causada por uma frente estacionária, que provoca um aumento das nuvens. O instituto já havia informado que, a partir desta quinta-feira (30), havia previsão de chuva para a região.
A sexta-feira (31) na Região Sul possui previsão de muitas nuvens e de chuva em alguns momentos, segundo o Incaper. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 13 °C e máxima de 25 °C. Já nos pontos mais altos, mínima de 13 °C e máxima de 23 °C.

Chuva forte causa alagamentos na Grande Vitória

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