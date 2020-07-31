Chuva causa alagamentos em Iconha, no Sul do ES

Chuva causa alagamentos em Iconha, no Sul do Estado, nesta quinta-feira (30) Crédito: Internauta

A chuva causou alagamentos em Iconha , no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (30). Imagens mostram ruas da cidade alagadas e a água chegou a entrar em uma oficina na cidade. A prefeitura informou que ainda não tem dados sobre prejuízos causados.

De acordo com Pedro Lourencini, que mora em Bom Destino, a cerca de 5 quilômetros do centro de Iconha, a chuva atingiu com muita intensidade a região central da cidade. Pedro informou que a área da Rodovia do Contorno, onde há muitas lojas, também sofreu com alagamentos.

Chuva causa alagamentos em Iconha, no Sul do Estado, nesta quinta-feira (30) Crédito: Internauta

Um vídeos enviado por um internauta mostra uma das principais ruas de Iconha completamente alagada, dificultando a passagem de veículos.

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A Prefeitura de Iconha informou que a chuva ainda está caindo na cidade e, por isso, não há informações sobre quantidade de milímetros precipitados ou danos causados. A prefeitura alegou também que o nível do Rio Iconha continua a subir e que mais informações serão divulgadas na manhã desta sexta-feira (31).

A prefeitura comunicou ainda que, caso a situação no município seja agravada, a qualquer momento poderá emitir alarmes para a população.

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