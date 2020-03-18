Destruído em enchente, hospital de Iconha não tem previsão de reabrir

Voluntários trabalham na estrutura do hospital de Iconha Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta Sul

Dois meses após a enchente que devastou Iconha , no Sul do Estado, o hospital do município permanece fechado. Com isso, o Pronto Atendimento do hospital passou a funcionar no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade. Voluntários trabalham para tentar agilizar a reabertura do imóvel, que foi inundado pela enchente.

Hospital de Iconha fica destruído após as chuvas Crédito: Fernando Madeira

O Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro pertence à Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Iconha, mas possui convênio com a prefeitura do município. O diretor do hospital, Rômulo de Souza, diz que os prejuízos calculados passam de um R$ 1,2 milhão.

Conseguimos tirar alguns equipamentos, principalmente da sala de medicamentos e macas. Tivemos um prejuízo de material em torno de R$ 1,2 milhões. Agora, previsão de abertura é difícil, disse o diretor do hospital, Rômulo de Souza.

VOLUNTARIADO

O hospital vem passando por reformas feitas por meio de mutirões realizados por voluntários e com o apoio de empresas, que disponibilizam o material necessário. As paredes já foram pintadas e as tubulações de esgoto, estão sendo desobstruídas.

Aos poucos a unidade vai ganhando cara nova. O pedreiro Valdery Chefer é uma das pessoas que trabalham para reabrir o local. Nesta segunda-feira (16) ele se ofereceu para reconstruir o padrão de energia do local. A gente ajuda como pode, se todos ajudarem o hospital vai ser colocado de pé de volta, disse o pedreiro.