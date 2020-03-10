Sem ponte em Iconha: não pode haver obstáculos entre o aluno e a escola

E vale lembrar que há outro risco, também substancial, para o próprio desempenho desses alunos na escola enquanto a situação permanecer assim. O caminho para a educação deve ser sempre livre de obstáculos. Em um país em que a área padece também pela falta de estímulos aos estudantes, essa “aventura” para chegar ao colégio só serve para distanciá-los ainda mais.