Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Efeitos das chuvas

Sem aulas, alunos esperam por reconstrução de ponte em Iconha

A prefeitura trabalha na localidade de Duas Barras para construir uma ponte provisória

Publicado em 04 de Março de 2020 às 14:17

Redação de A Gazeta

Comunidades esperam por reconstrução de ponte em Iconha Crédito: Internauta
Os moradores de Iconha, no Sul do Espírito Santo, estão desde o dia 17 de janeiro deste ano superando os efeitos causados pela grande enchente que atingiu o município. Na localidade de Duas Barras, a ponte que dá acesso às outras comunidades, que já havia sido afetada, voltou a ser atingida pelas chuvas deste domingo (1º).
Agora, os moradores de Duas Barras e de localidades vizinhas aguardam, novamente, pela reconstrução da ponte. Eles já estavam utilizando uma ponte provisória desde que a estrutura foi arrastada em janeiro. A ponte também é o principal caminho dos alunos para a escola de Duas Barras.

PREFEITURA DE ICONHA

A Prefeitura de Iconha informou que a Secretaria Municipal de Obras está trabalhando no local, desde esta terça-feira (3), para que uma nova ponte provisória seja construída. A previsão é que o acesso paliativo seja concluído ainda nesta quarta-feira (4). Sobre uma via de acesso para estas comunidades, a prefeitura disse que tem outros caminhos, mas não informou as rotas.

TODO MUNICÍPIO SEM AULAS

No município, todas as escolas estão sem aulas durante esta semana e só retornarão na próxima segunda-feira (9) por conta das chuvas do último domingo. O ano letivo havia começado em Iconha no dia 17 de fevereiro. 
Comunidades esperam por reconstrução de ponte em Iconha Crédito: PMI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados