Sem aulas, alunos esperam por reconstrução de ponte em Iconha

Os moradores de Iconha, no Sul do Espírito Santo, estão desde o dia 17 de janeiro deste ano superando os efeitos causados pela grande enchente que atingiu o município. Na localidade de Duas Barras, a ponte que dá acesso às outras comunidades, que já havia sido afetada, voltou a ser atingida pelas chuvas deste domingo (1º).
Agora, os moradores de Duas Barras e de localidades vizinhas aguardam, novamente, pela reconstrução da ponte. Eles já estavam utilizando uma ponte provisória desde que a estrutura foi arrastada em janeiro. A ponte também é o principal caminho dos alunos para a escola de Duas Barras.
PREFEITURA DE ICONHA
A Prefeitura de Iconha informou que a Secretaria Municipal de Obras está trabalhando no local, desde esta terça-feira (3), para que uma nova ponte provisória seja construída. A previsão é que o acesso paliativo seja concluído ainda nesta quarta-feira (4). Sobre uma via de acesso para estas comunidades, a prefeitura disse que tem outros caminhos, mas não informou as rotas.
TODO MUNICÍPIO SEM AULAS
No município, todas as escolas estão sem aulas durante esta semana e só retornarão na próxima segunda-feira (9) por conta das chuvas do último domingo. O ano letivo havia começado em Iconha no dia 17 de fevereiro.