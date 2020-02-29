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Fortes chuvas

Com Iconha novamente em risco, prefeito faz desabafo a ministro; ouça

Aflito com a chuva que volta a castigar o município, João Paganini pediu a palavra em reunião realizada em Vitória e desabafou sobre a situação enfrentada pela cidade no Sul do Estado

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 17:58
Ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho ainda reunido com prefeitos de cidades atingidas pelas chuvas Crédito: José Carlos Schaeffer
Diante das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em janeiro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, reuniu-se na tarde deste sábado (29), em Vitória, com prefeitos de municípios afetados. Aflito, o prefeito de Iconha, João Paganini, pediu a palavra e desabafou sobre a situação enfrentada pelo município do Sul do Estado. 
"Naquela chuva, não ficou uma farmácia aberta, um supermercado ou loja de roupa. Agora já tem 4 metros de água pra cima na cidade. Imagino a tristeza que vai ser quando eu chegar em casa. Eu tenho uma transportadora e, infelizmente, terei que tirar ela do ES. Tive mais de 100 caminhões tomados de água. Não tenho vergonha de falar, mas o que eu peço é ajuda à nossa cidade. Eu pago meus impostos, e são muitos com a minha empresa. Gostaria do retorno disso pra minha cidade. Governo Federal, Governo Estadual, todos"
João Paganini - Prefeito de Iconha
Ouça o áudio completo com o desabafo do prefeito ao ministro
Apesar do anúncio feito neste sábado (29), da liberação de R$ 2,5 milhões para quatro cidades capixabas e para o Governo do Espírito Santo, sendo elas Alfredo Chaves (R$ 254,6 mil), Bom Jesus do Norte (RS 159,7 mil), Ibitirama (R$ 71,9 mil) e Muniz Freire (R$ 239,5 mil), Iconha, um dos municípios mais afetados, não foi incluído na previsão.
Rio Iconha está 3,88m acima do nível normal Crédito: Digão

PREFEITURA EMITE ALERTA

O nível do Rio Iconha, que corta o município de mesmo nome no Sul do Estado, voltou a subir com a chuva forte que atinge a cidade na tarde deste sábado (29). A situação volta a assustar os moradores um mês após a enxurrada que destruiu casas e comércios da região. Por meio das redes sociais, a prefeitura divulgou alerta de prevenção para a população localizada às margens do rio.
No aviso, a prefeitura aconselha a população a buscar locais seguros. As chuvas que caem nessa tarde no interior de nosso município são intensas. O Rio Iconha começou a subir. Procure locais seguros, e qualquer emergência, procure a Defesa Civil Municipal! #Alerta, diz o comunicado.
De acordo com o Chefe de Gabinete do município, Leandro Mezadre, o rio está com 3,88m acima do nível normal. A chuva, que chegou na região Sul do Espírito Santo na tarde desta quinta-feira (27), permanece e os municípios estão monitorando a situação das áreas de risco e o nível dos rios que já começou a subir.

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