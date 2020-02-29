Inmet registra tarde mais fria do ano em Vitória

Tempo nublado e chuvoso em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O recorde anterior era de 26,3°C em 24 de janeiro. Segundo o Climatempo, a temperatura sobe no fim de semana e não há mais expectativa de novo recorde de baixa em Vitória.

A queda da temperatura na sexta foi provocada pela chegada de uma frente fria, que também trouxe chuva ao Estado. O volume acumulado em 24 horas superou a marca dos 100 mm em alguns locais, como Santa Maria de Jetibá e Laranja da Terra.

CHUVA DE FEVEREIRO PASSA DA MÉDIA

Com a frente fria choveu 32,6 mm sobre Vitória, entre as 9 horas do dia 27 e 9 horas do dia 28 de fevereiro, segundo o Inmet. O total acumulado no mês subiu para 97,5 mm, que está 23% acima da média normal para fevereiro que é de 79 mm.

De acordo com o Climatempo, os primeiros dias de março de 2020 devem ser marcados por grandes e fortes áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste. Várias regiões do Espírito Santo poderão ser afetadas por nuvens carregadas com potencial para provocar chuva forte e volumosa.