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Queda nos termômetros

Inmet registra tarde mais fria do ano em Vitória

Tempo deve ficar fechado com possibilidade de chuva durante todo o fim de semana

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 17:15
Tempo nublado e chuvoso em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou a tarde mais fria do ano em Vitória  nesta sexta-feira (28). Os termômetros marcaram 25,2°C de máxima às 15 horas, a menor temperatura máxima na capital do Espírito Santo em 2019.
O recorde anterior era de 26,3°C em 24 de janeiro. Segundo o Climatempo, a temperatura sobe no fim de semana e não há mais expectativa de novo recorde de baixa em Vitória.

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A queda da temperatura na sexta foi provocada pela chegada de uma frente fria, que também trouxe chuva ao Estado. O volume acumulado em 24 horas superou a marca dos 100 mm em alguns locais, como Santa Maria de Jetibá e Laranja da Terra.

CHUVA DE FEVEREIRO PASSA DA MÉDIA

Com a frente fria choveu 32,6 mm sobre Vitória, entre as 9 horas do dia 27 e 9 horas do dia 28 de fevereiro, segundo o Inmet. O total acumulado no mês subiu para 97,5 mm, que está 23% acima da média normal para fevereiro que é de 79 mm.
De acordo com o Climatempo, os primeiros dias de março de 2020 devem ser marcados por grandes e fortes áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste. Várias regiões do Espírito Santo poderão ser afetadas por nuvens carregadas com potencial para provocar chuva forte e volumosa.
Com informações do Climatempo

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