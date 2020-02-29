Sol? Fim de semana do capixaba vai ser de friozinho e chuva em quase todo o ES

Tempo amanheceu fechado em Vitória e com chuva nas primeiras horas da manhã deste sábado (29) Crédito: Ricardo Medeiros

As previsões de tempo fechado, chuvoso e até um friozinho se confirmaram para o fim de semana do capixaba. O sábado (29) amanheceu com uma chuvinha leve em vários pontos da Grande Vitória e com temperaturas abaixo dos 25 °C. E esse é o prognóstico do clima ao longo do dia e também para o domingo, primeiro dia de março.

Por influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul, o tempo permanece instável no período e por isso o sol aparece entre muitas nuvens, podendo chover a qualquer hora na maioria das regiões. A chuva ainda pode ser moderada em alguns trechos da metade sul do Espírito Santo. Ela deve apresentar-se mais esparsa e passageira no extremo Norte capixaba.

Na Região Sul, algumas aberturas de sol e chuva a qualquer hora com a máxima não ultrapassando os 26 °C. Tradicionalmente mais fria por conta da topografia e altitude, a região Serrana capixaba também terá temperaturas mais amenas e que nem de perto lembram o calor do verão. A mínima será de 18 graus em Domingos Martins e a máxima não deve chegar aos 25 °C.

Quem poderá sentir um pouquinho mais de calor são os moradores do Norte e Noroeste, onde a chuva não aparecerá com tanta força. Nessas regiões as temperaturas ultrapassam a casa dos 30 °C, caso das cidades de Mantenópolis e Alto Rio Novo.

DOMINGO

O domingo (01) será praticamente a repetição do cenário de sábado com a diferença nas temperaturas. A média sobe um pouco e a máxima na Grande Vitória pode atingir os 27 °C, como esperado para a capital do Espírito Santo. As condições de chuvas se mantêm e são esperadas pancadas esporádicas ao longo do dia, com maior intensidade para o Sul do Estado.