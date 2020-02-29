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Sol? Fim de semana do capixaba vai ser de friozinho e chuva em quase todo o ES

Sábado amanheceu chuvoso e com temperaturas amenas em quase todo o Estado. Prognóstico se manterá no domingo (01) e podem ocorrer pancadas isoladas ao longo do dia. No Norte e Noroeste, chances de precipitação são menores

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 08:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 08:37
Tempo amanheceu fechado em Vitória e com chuva nas primeiras horas da manhã deste sábado (29) Crédito: Ricardo Medeiros
As previsões de tempo fechado, chuvoso e até um friozinho se confirmaram para o fim de semana do capixaba. O sábado (29) amanheceu com uma chuvinha leve em vários pontos da Grande Vitória e com temperaturas abaixo dos 25 °C. E esse é o prognóstico do clima ao longo do dia e também para o domingo, primeiro dia de março.
Por influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul, o tempo permanece instável no período e por isso o sol aparece entre muitas nuvens, podendo chover a qualquer hora na maioria das regiões. A chuva ainda pode ser moderada em alguns trechos da metade sul do Espírito Santo. Ela deve apresentar-se mais esparsa e passageira no extremo Norte capixaba.

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Na Região Sul, algumas aberturas de sol e chuva a qualquer hora com a máxima não ultrapassando os 26 °C. Tradicionalmente mais fria por conta da topografia e altitude, a região Serrana capixaba também terá temperaturas mais amenas e que nem de perto lembram o calor do verão. A mínima será de 18 graus em Domingos Martins e a máxima não deve chegar aos 25 °C.
Quem poderá sentir um pouquinho mais de calor são os moradores do Norte e Noroeste, onde a chuva não aparecerá com tanta força. Nessas regiões as temperaturas ultrapassam a casa dos 30 °C, caso das cidades de Mantenópolis e Alto Rio Novo.

DOMINGO

O domingo (01) será praticamente a repetição do cenário de sábado com a diferença nas temperaturas. A média sobe um pouco e a máxima na Grande Vitória pode atingir os 27 °C, como esperado para a capital do Espírito Santo. As condições de chuvas se mantêm e são esperadas pancadas esporádicas ao longo do dia, com maior intensidade para o Sul do Estado.
Vale ressaltar que, até a próxima quarta-feira (04), o Estado está em alerta para condições climáticas adversas e possibilidade de chuvas mais intensas. Essa combinação climática fez com que vários institutos nacionais que monitoram o clima emitissem um aviso conjunto direcionado ao Estado. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, inclusive, têm equipes com nível de atenção alta para esse período.

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