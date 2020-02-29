Chuva no ES: governo federal libera ajuda de R$ 2,5 milhões

O anúncio do recurso será feito neste sábado (29), em Vitória, pelo próprio ministro Rogério Marinho, à frente do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). O dinheiro deve ser empregado em ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. Por enquanto, quatro municípios e o Governo do ES serão beneficiados:

Além dos quatro municípios capixabas que já serão assistidos, outros 11 já entraram com o pedido de ajuda no Ministério, que ainda analisa esses processos. Muitos chegaram recentemente e não existe um prazo para que a análise deles seja feita porque isso pode depender de correções ou de negociações entre as prefeituras e o governo federal, explicou.