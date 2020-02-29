Chuva no ES: governo federal libera ajuda de R$ 2,5 milhões

O Governo Federal anunciou a liberação de R$ 2,5 milhões para ajudar cidades capixabas a se recuperarem dos prejuízos causados pelas fortes chuvas de janeiro. O valor deste primeiro repasse não chega a 1% do pedido pelo Governo do Espírito Santo, que estimou uma ajuda de, pelo menos, R$ 300 milhões.
O anúncio do recurso será feito neste sábado (29), em Vitória, pelo próprio ministro Rogério Marinho, à frente do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). O dinheiro deve ser empregado em ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. Por enquanto, quatro municípios e o Governo do ES serão beneficiados:
- Alfredo Chaves R$ 254,6 mil
- Muniz Freire R$ 239,5 mil
- Bom Jesus do Norte R$ 159,7 mil
- Ibitirama R$ 71,9 mil
- Governo do Espírito Santo R$ 1,8 milhão
O valor deste repasse inicial, que parece baixíssimo diante do prejuízo estimado em praticamente R$ 667 milhões, tem uma explicação, de acordo com o MDR. Os repasses acontecem conforme os planos de trabalho enviados pelos municípios vão sendo aprovados. Esses são apenas os primeiros recursos liberados, em caráter emergencial, esclareceu a assessoria.
Chuva no ES - governo federal libera ajuda de 2,5 milhões de reais
Além dos quatro municípios capixabas que já serão assistidos, outros 11 já entraram com o pedido de ajuda no Ministério, que ainda analisa esses processos. Muitos chegaram recentemente e não existe um prazo para que a análise deles seja feita porque isso pode depender de correções ou de negociações entre as prefeituras e o governo federal, explicou.
Este primeiro repasse já faz parte do montante de quase R$ 1 bilhão anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro para ajudar as cidades atingidas pelas chuvas de janeiro, incluindo as dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A parcela total desse valor que será destinada ao Espírito Santo ainda não foi definida.