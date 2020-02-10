Chuva no ES: voluntário restaura piano de R$ 50 mil em Cachoeiro

Afinador de pianos, Ronaldo Castro ,faz a limpeza e restauro do instrumento Crédito: Ronaldo Castro

Rio Itapemirim. Por pouco o piano do espaço não foi condenado. Sensibilizado com o dano, um afinador de instrumentos musicais faz o restauro do instrumento gratuitamente. enchente que trouxe grandes prejuízos a casas e ao comércio no dia 25 de janeiro, em Cachoeiro de Itapemirim , afetou também espaços culturais. Um deles foi o Teatro Municipal Rubem Braga, que fica às margens da Avenida Beira Rio e do. Por pouco o piano do espaço não foi condenado. Sensibilizado com o dano, um afinador de instrumentos musicais faz o restauro do instrumento gratuitamente.

Ronaldo Castro conta que já fazia a afinação do instrumento, mas quando viu imagens do espaço após a enchente ficou preocupado. Quando vi imagens do teatro, não imaginei que a água chegaria ao palco. Liguei para a secretária de cultura e disse: vamos cuidar desse piano. Me senti na responsabilidade de cuidar dele. A água quase chegou às teclas. Por conta da umidade, afetou o mecanismo do piano, que travou, contou.

O piano de meia cauda, foi levado pela prefeitura até a oficina de Ronaldo Castro, que trabalha neste ramo em Cachoeiro de Itapemirim e região há duas décadas. Ele revelou que o instrumento é antigo, adquirido desde a inauguração do Teatro Rubem Braga, que em abril completará 20 anos. Se fosse novo, o modelo seria comprado no mercado a R$ 50 mil.

Piano do Teatro Rubem Braga deve ficar pronto em 20 dias Crédito: Ronaldo Castro

Ele foi todo desmontado, farei colagem de feltro no interior e limpeza das teclas. Acredito, que se a água tivesse chegado a mais uns 10 centímetros o instrumento estaria condenado. Dois pianos de clientes foram afetados e não terão mais recuperação, infelizmente, revela Ronaldo.

Um restauro deste tipo, segundo o afinador, custaria aproximadamente R$ 2,5 mil, mas suas horas de trabalho serão doadas para dar vida a peça. O instrumento deve ficar pronto em 20 dias. É um serviço muito delicado, mas prazeroso, em transformar algo que poderia até ser inutilizado se houvesse demora no restauro, revela.

O Teatro Rubem Braga, segundo o município, ainda não tem data para voltar a funcionar. Cadeiras, carpetes, iluminação e estruturas foram afetadas pela enchente.