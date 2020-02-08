Chuva no ES: Petrobras vai doar meio milhão de reais a cidades atingidas

A Petrobras vai doar R$ 500 mil para ajudar na reconstrução das cidades capixabas atingidas pelas fortes chuvas do mês de janeiro. A petrolífera informou que a doação será feita ao governo do Estado, que ficará responsável por distribuir os recursos entre os municípios que foram impactados.
Detalhes sobre quando o dinheiro chegará às cidades, quais vão ter direito a receber a verba e quanto será destinado a cada local não foram relevados até o momento.
Com as chuvas intensas, cerca de 600 casas e 300 pontes foram destruídas no Estado, deixando mais de 12 mil pessoas fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados. Segundo o governo do Estado, as três cidades que tiveram o maior prejuízo foram Iconha, Alegre e Alfredo Chaves.