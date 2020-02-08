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Ajuda financeira

Chuva no ES: Petrobras vai doar meio milhão de reais a cidades atingidas

Doação vai ajudar a reconstruir os municípios capixabas que foram fortemente impactados pelas chuvas de janeiro

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 11:00

Públicado em 

08 fev 2020 às 11:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Iconha, a cidade mais atingida pela enchente que afetou o Sul do ES Crédito: Lucas Knupp
Petrobras vai doar R$ 500 mil para ajudar na reconstrução das cidades capixabas atingidas pelas fortes chuvas do mês de janeiro.  A petrolífera informou que a doação será feita ao governo do Estado, que ficará responsável por distribuir os recursos entre os municípios que foram impactados. 
Detalhes sobre quando o dinheiro chegará às cidades, quais vão ter direito a receber a verba  e quanto será destinado a cada local  não foram relevados até o momento.
Com as chuvas intensas, cerca de 600 casas e 300 pontes foram destruídas no Estado, deixando mais de 12 mil pessoas fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados.  Segundo o governo do Estado, as três cidades que tiveram o maior prejuízo foram IconhaAlegre e Alfredo Chaves
Chuvas deixam rastro de destruição em Iconha, no Sul do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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