O prejuízo dos municípios do ES com as chuvas: veja a lista

O relatório foi produzido pela Defesa Civil Estadual e contou também com informações da Secretaria de Agricultura, do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) . Confira os prejuízos de cada cidade.

Na área privada o prejuízo econômico foi estimado em R$ 71.058.200,00. Já na área pública o valor chega a R$ 74.793.632,68. Para recuperar as pontes, rodovias, estradas e fazer as contenções vão ser necessários um total de R$ 520.959.914,23.

Foram afetadas no período de chuva 39 municípios e 60.605 pessoas no Espírito Santo. O primeiro impacto do desastre aconteceu no final da tarde do dia 17 de janeiro. O segundo impacto ocorreu no dia 24 seguinte. Foi decretado estado de Calamidade Pública em seis municípios e de Situação de Emergência em outros 16. O agravamento do cenário de desastre ocorreu nas regiões sul e do Caparaó, bem como em algumas cidades das regiões serrana, norte e noroeste do Estado. Nesse período, 10 pessoas morreram, 14.230 pessoas ficaram desalojadas, 2.340 desabrigadas e 64 feridas.