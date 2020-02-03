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Cidades afetadas

Prejuízo com as chuvas no ES foi de R$ 666 milhões, diz governo

Governador Renato Casagrande vai pedir ajuda federal para a reconstrução das cidades atingidas pelas fortes chuvas de janeiro

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 11:51
Renato Casagrande em reunião com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto Crédito: Giovani Pagotto
Prejuízo com as chuvas no ES foi de R$ 666 milhões, diz governo
O governador do Estado, Renato Casagrande,  se reúne, na manhã desta segunda-feira (03), com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, em Brasília-DF. Ao lado da banca federal capixaba, o governador solicitou a ajuda financeira do Governo Federal para a reconstrução das cidades atingidas pelas fortes chuvas de janeiro. De acordo com o relatório entregue ao ministro, o prejuízo estimado no Espírito Santo foi de R$ 666.811.746,91.
No total, 639 edificações e 221 pontes foram destruídas ou danificadas pelas chuvas, além de 199.320 metros quadrados de estradas, rodovias e contenções. Foi estimado um prejuízo de R$ 71,05 milhões em edificações privadas, outros R$ 74,79 milhões em edificações públicas e mais R$ 520,95 milhões em danos à infraestrutura.
O relatório da Defesa Civil Estadual aponta ainda que 39 municípios e 60.605 pessoas foram afetadas pelas chuvas no Espírito Santo. O primeiro impacto do desastre aconteceu no final da tarde do dia 17 de janeiro. O segundo impacto ocorreu no dia 24 seguinte. Foi decretado estado de Calamidade Pública em seis municípios e de Situação de Emergência em outros 16. O agravamento do cenário de desastre ocorreu nas regiões sul e do Caparaó, bem como em algumas cidades das regiões serrana, norte e noroeste do Estado. Nesse período, 10 pessoas morreram, 14.230 pessoas ficaram desalojadas, 2.340 desabrigadas e 64 feridas.
"A participação do Governo Federal é fundamental. Nosso prejuízo total é de quase R$ 667 milhões. Sabemos que o Governo Federal não dará todo esse montante, mas é importante que conheçam a nossa situação, apontou Casagrande, que também deve se reunir, nesta quarta-feira (05), com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

ANÁLISE DO MINISTRO

O ministro do Desenvolvimento Regional afirmou que o Governo Federal dará prioridade às demandas mais críticas para a população. Gostaria de nos solidarizar com todas as vítimas e parabenizar o trabalho feito pelo Governo do Estado. Tivemos a oportunidade de estar lá no domingo [dia 26 de janeiro] e vimos a situação. Precisamos trabalhar com muita cautela e precisão para agir. Não existe uma pré definição da divisão dos recursos anunciados de quase 1 bilhão de reais, afirmou.
De acordo com Canuto, a liberação desses recursos vai demandar uma análise rigorosa. Não significa que quem chegar primeiro vai receber primeiro. Será feito de forma cautelosa. Não é uma corrida de demandas. Nossa equipe vai fazer o possível para priorizar o que é mais crítico e o grau de sofrimento das pessoas. A questão não é apenas números, mas vamos olhar o que aquele problema está causando na população, disse o ministro.
Crédito:
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