Previsão do tempo aponta mais chuva para o ES

Os municípios capixabas ainda tentam se recuperar de todo o caos e prejuízo, mas já há previsão de mais chuva de moderada a forte para todo o Espírito Santo, a partir desta quinta-feira (6). De acordo com o Climatempo, também há possibilidade da formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno responsável pela instabilidade climática que atingiu o Estado em janeiro.
A partir de quinta-feira existe um aumento das condições de chuva sobre toda a Região Sudeste do Brasil. Consequentemente, a partir da tarde, podem acontecer chuvas moderadas ou fortes ao longo do dia, que não devem se prolongar por muitas horas, explicou a meteorologista Josélia Pegorim, do Instituto Climatempo.
Esta previsão também vale para o restante da semana. Sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9) serão dias com muita nebulosidade, com alguns períodos de sol. As condições continuarão praticamente as mesmas e, portanto, haverá possibilidade de pancadas de chuva, adiantou a especialista.
ZONA DE CONVERGÊNCIA DO ATLÂNTICO SUL
Com o aumento da instabilidade, há chance de formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), conforme previsto na última segunda-feira (17). O fenômeno é apontado por especialistas como o responsável pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro no mês passado.
A ZCAS é uma circulação de ventos específica na atmosfera e depende de uma combinação de alguns sistemas meteorológicos, que devem acontecer ao mesmo tempo e por no mínimo quatro dias consecutivos. Por isso, ainda não podemos dizer que a formação dela está confirmada, explicou Josélia.
A CHUVA AO LONGO DA SEMANA
- Terça-feira (4): Só deve chover em parte da Região Sul, na divisa com o RJ
- Quarta-feira (5): Só não deve chover na Região Norte
- Quinta-feira (6): Deve chover em todo o ES
- Sexta-feira (7): Deve chover em todo o ES
- Sábado (8): Deve chover em todo o ES
- Domingo (9): Deve chover em todo o ES
Previsão do tempo aponta mais chuva para o ES