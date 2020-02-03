Previsão do tempo aponta mais chuva para o ES

Esta previsão também vale para o restante da semana. Sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9) serão dias com muita nebulosidade, com alguns períodos de sol. As condições continuarão praticamente as mesmas e, portanto, haverá possibilidade de pancadas de chuva, adiantou a especialista.

A ZCAS é uma circulação de ventos específica na atmosfera e depende de uma combinação de alguns sistemas meteorológicos, que devem acontecer ao mesmo tempo e por no mínimo quatro dias consecutivos. Por isso, ainda não podemos dizer que a formação dela está confirmada, explicou Josélia.