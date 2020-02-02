Iconha encerra recebimento de doações após chuva: 'Nosso muito obrigado'

Município de Iconha encerra recebimento de doações Crédito: Assessoria de Comunicação Iconha

Todos os produtos, incluindo alimentos, material de limpeza, higiene pessoal, colchões e roupas eram recebidos no pavilhão da Associação dos Caminhoneiros do Sul do Espírito Santo (Ascames), onde eram separados para as comunidades do município e outras cidades afetadas na região.

Segundo a prefeitura, o município já tem um estoque de produtos, que está armazenado no ginásio de esportes da cidade, para atender as famílias que ainda precisam. A prefeitura sugere que, quem tiver materiais para doação, que destinem a outros municípios afetados pelas chuvas no Espírito Santo ou Minas Gerais.

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Iconha continua necessitada de máquinas e carro-pipa para limpeza e lavagem das ruas, pois ainda há locais com lama e outras com muita poeira. O comércio da cidade, que foi praticamente todo afetado pela enchente, está retomando as atividades e já é possível encontrar padaria, farmácia e supermercado funcionando.

A prefeitura não soube informar a quantidade de doação que foi recebida, mas garantiu que foram muitas e agradeceu. O município de Iconha vem a público agradecer a solidariedade recebida de todos os brasileiros, em especial dos capixabas neste momento tão difícil de calamidade pública, ocasionado pelas enxurradas do último 17 de janeiro. Fazemos um apelo: que as doações que seriam enviadas para Iconha, sejam entregues aos outros municípios afetados pelas chuvas no Espirito Santo ou Minas Gerais, diz a nota.

Além de Iconha, outros municípios foram afetados por enchentes e fortes chuvas no Espírito Santo . São eles: Vargem Alta, Alfredo Chaves, Irupi, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Castelo, Iúna, Apiacá, Conceição do Castelo, Alegre, Anchieta, Rio Novo do Sul, Guaçuí, São José do Calçado, Dores do Rio Preto, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins, Marechal Floriano, Pancas, Bom Jesus do Norte, João Neiva, Colatina, Laranja da Terra e Conceição da Barra.