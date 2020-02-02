Chuva pode voltar em algumas regiões do ES nesta semana

Chuva deve voltar ao Estado em pancadas isoladas e passageiras Crédito: Vitor Jubini

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que apesar do sol predominar no Estado, algumas regiões devem ter chuvas isoladas. As temperaturas também devem continuar elevadas.

No domingo e segunda, a chuva deve voltar a atingir a região Sul do Estado, nas áreas afastadas do litoral; e na região Serrana, sobretudo nos trechos sul e oeste da região. Municípios afetados pelos temporais de janeiro devem voltar a ver chuva, como Castelo, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim.

TENDÊNCIAS PARA A SEMANA

Para terça e quarta, a previsão é que mais regiões do Estado também registrem pancadas de chuva. De acordo com o Incaper, são esperadas chuvas passageiras durante a manhã de terça (4) no litoral da região Nordeste capixaba e de maneira esparsa ao longo do dia nas regiões Norte, Noroeste e em trechos da regiões Sul e Serrana.