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Previsão do tempo

Chuva pode voltar em algumas regiões do ES nesta semana

Previsão é de pancadas de chuva entre o fim de domingo e quarta-feira em várias cidades capixabas, segundo o Incaper

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 18:03
Chuva deve voltar ao Estado em pancadas isoladas e passageiras Crédito: Vitor Jubini
O sol e calor que voltou a predominar em todo o Espírito Santo nesta semana, após os fortes temporais que causaram estragos e fizeram vítimas no Estado no mês de janeiro, deve voltar a dar lugar para pancadas de chuva em várias regiões capixabas entre o fim de domingo (2) e quarta-feira (5).
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que apesar do sol predominar no Estado, algumas regiões devem ter chuvas isoladas. As temperaturas também devem continuar elevadas. 

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No domingo e segunda, a chuva deve voltar a atingir a região Sul do Estado, nas áreas afastadas do litoral; e na região Serrana, sobretudo nos trechos sul e oeste da região. Municípios afetados pelos temporais de janeiro devem voltar a ver chuva, como Castelo, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim. 
A partir da tarde de domingo, pancadas de chuva isoladas podem acontecer nessas localidades segundo o Incaper. Nas demais regiões haverá predomínio de sol. Saiba em que região do Estado a sua cidade se encontra.

TENDÊNCIAS PARA A SEMANA

Para terça e quarta, a previsão é que mais regiões do Estado também registrem pancadas de chuva. De acordo com o Incaper, são esperadas chuvas passageiras durante a manhã de terça (4) no litoral da região Nordeste capixaba e de maneira esparsa ao longo do dia nas regiões Norte, Noroeste e em trechos da regiões Sul e Serrana.
Já na quarta (5) a tendência é que as chuvas cheguem na Grande Vitória. São esperadas chuvas passageiras no início e ao final do dia nas regiões Nordeste e Metropolitana.

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