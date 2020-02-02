Chuva pode voltar em algumas regiões do ES nesta semana

O sol e calor que voltou a predominar em todo o Espírito Santo nesta semana, após os fortes temporais que causaram estragos e fizeram vítimas no Estado no mês de janeiro, deve voltar a dar lugar para pancadas de chuva em várias regiões capixabas entre o fim de domingo (2) e quarta-feira (5).
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que apesar do sol predominar no Estado, algumas regiões devem ter chuvas isoladas. As temperaturas também devem continuar elevadas.
No domingo e segunda, a chuva deve voltar a atingir a região Sul do Estado, nas áreas afastadas do litoral; e na região Serrana, sobretudo nos trechos sul e oeste da região. Municípios afetados pelos temporais de janeiro devem voltar a ver chuva, como Castelo, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim.
A partir da tarde de domingo, pancadas de chuva isoladas podem acontecer nessas localidades segundo o Incaper. Nas demais regiões haverá predomínio de sol. Saiba em que região do Estado a sua cidade se encontra.
TENDÊNCIAS PARA A SEMANA
Para terça e quarta, a previsão é que mais regiões do Estado também registrem pancadas de chuva. De acordo com o Incaper, são esperadas chuvas passageiras durante a manhã de terça (4) no litoral da região Nordeste capixaba e de maneira esparsa ao longo do dia nas regiões Norte, Noroeste e em trechos da regiões Sul e Serrana.
Já na quarta (5) a tendência é que as chuvas cheguem na Grande Vitória. São esperadas chuvas passageiras no início e ao final do dia nas regiões Nordeste e Metropolitana.