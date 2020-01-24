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Destruição

A água veio arrastando tudo, como um tsunami, relata morador de Iconha

Marcos José Inácio perdeu tudo depois da casa onde ele morava, na Ilha de Santo Inácio, ser alagada na última sexta-feira (17)

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 18:56
A onda veio na altura das árvores, arrastando tudo, como se fosse um tsunami. Era noite de sexta-feira (17), quando Marcos José Inácio presenciou essa cena, na comunidade de Ilha de Santo Inácio, na Zona Rural de Iconha. Depois das fortes chuvas, ele e outros moradores da região relataram o drama que estão enfrentando há uma semana.
Da casa de Marcos José não sobrou nada. A água do rio veio de cima e arrancou uma ponte inteira. No que arrancou, pegou força e foi invadindo as casas. Eu falando assim parece uma coisa absurda, mas foi uma coisa monstruosa. Nunca vi isso na minha vida e quem vive aqui há mais tempo também nunca viu nada igual, contou.
"Eu estava em casa quando tudo aconteceu. Sai com a roupa do corpo. A gente (eu e meu irmão) só não perdeu a vida porque Deus não permitiu"
Marcos José Inácio - Morador da Ilha de Santo Inácio, Iconha
Quem também perdeu tudo foi Maria das Neves Menegardo Coelho. Na casa dela, a água barrenta atingiu um nível superior à  altura da moradora. Nas paredes que sobraram da estrutura, sinais do desastre que passou por ali: paredes que eram brancas estão manchadas; rachaduras vão até o teto e o chão está cheio de barro.
"Eu estava fazendo a janta, não sabia que estava enchendo. Quando vi, a água já estava subindo, subindo, subindo. Não tem nem como explicar"
Maria das Neves Menegardo Coelho - Moradora da Ilha de Santo Inácio, em Iconha
Filha de Maria das Neves, Leia Menegardo Coelho também lembra bem do momento de desespero vivido por ela e pela família. Foi o tempo do meu irmão levar o carro para uma quadra que, quando ele voltou, a água já estava tomando a casa. Só deu tempo dele levar a mamãe para a casa de cima e jogar os cachorros para lá, contou.
"Quando meu irmão voltou para pegar a mochila com os documentos, ele já saiu de dentro de casa com a água no pescoço"
Leia Menegardo Coelho - Moradora de Ilha de Santo Inácio, em Iconha
Moradora da Ilha de Santo Inácio há 38 anos, Luziane Viana Fambre Volponi viu o cunhado e o marido virarem heróis depois de resgatar a vizinha. Pela graça de Deus, eles conseguiram subir ela por uma escadinha, pulando o muro de cima da casa. Como ela é hipertensa, ela chegou na casa da minha cunhada muito mal", afirmou.
Quando a água baixou, os dois voltaram à residência da vizinha e encontraram tudo destruído. "A geladeira dela veio parar na frente da minha casa. Mas eu ainda achava que só a área de serviço e da cozinha tinham sido danificadas", disse. "Mas a água veio fazendo um desastre total", completou.

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