Não sabíamos do relatório, diz vice-prefeito de Iconha sobre alerta de 2011

Imagens de drone de Iconha após a enchente Crédito: Marcel Alves

Esse trabalho foi feito em 2011 e, de lá para cá, o governo mudou e pode ter se perdido, porque não temos conhecimento desse trabalho. Desde o início da gestão, eu nunca ouvi falar desse relatório e fiquei sabendo, agora, por infelicidade dessa tragédia. São sete dias na lama, sofrendo, não é brincadeira não, disse Mauri.

Agora, o vice-prefeito fala em recuperar o material, tomar conhecimento do que realmente precisa ser feito, e dar os novos direcionamentos, considerando que o município todo pode ser considerado área de risco.

Quando se fala de risco em Iconha, o município todo é de risco. Estamos na beira do rio, ou estamos no morro. Agora é a hora, mais do que nunca, de retomar o relatório e fazer esse trabalho. O relatório deve estar guardado em algum lugar e depois de ter acesso, vamos chamar os governos estadual e federal e ver o que pode ser feito, afirmou.

Desde 2011, Mauri acredita que nenhuma foi feita na cidade para evitar uma tragédia como essa. Não sei o que aconteceu, nem por que as pessoas não foram dando continuidade a esse trabalho para ter evitado essa catástrofe. Mas, infelizmente, não foi feito e agora é preciso pensar diferente e procurar uma solução. Talvez fazer como em algumas cidades do Rio de Janeiro, que tem o sistema de compotas para segurar a água para que não desça com muita velocidade, como veio dessa vez.

O vice-prefeito explicou que as equipes não tiveram tempo de planejar futuras ações de caráter preventivo. Hoje faz sete dias nessa luta, nós não temos tempo nem de sentar e chorar, temos que chorar em pé e trabalhar. Depois, temos que correr atrás para tentar mudar a realidade daqui para frente. É muito sofrimento, não é fácil não", desabafou.

RETIRADA DE CONSTRUÇÕES ÀS MARGENS DO RIO

Sobre uma possível retirada de construções às margens do rio, incluindo diversas residências, ainda não se sabe como será conduzido todo o processo de desapropriação. Não sabemos se era para ter retirado casas da beira do rio ou se era para fazer compotas nas cabeceiras com sistema de barragens. A cidade é uma área de risco total. É preciso estudar de novo e procurar ajuda, porque uma prefeitura pequena não tem condição de fazer um trabalho tão grande como esse.

Ele ressaltou também que todas as construções são antigas e não tem para onde levar as residências. Tem que ter um lugar para essas casas da beira do rio. Iconha tem 100 anos e tem 100 anos que essas casas estão lá, hoje, a secretaria de meio ambiente tem esse cuidado de não deixar construir mais. É uma situação difícil, ressaltou.

O QUE PRECISA SER FEITO, SEGUNDO O RELATÓRIO

Localidade Jardim da Ilha (Ilha das Flores)

Problemas:

Há blocos na encosta, sendo necessária a avaliação da possibilidade de queda e rolamento desses blocos e risco de atingir as residências

O que precisa ser feito:

Obras de melhorias na infraestrutura urbanística, como, saneamento básico, pavimentação de ruas, impermeabilização adequada dos terrenos, implantação de sistema eficiente de drenagens de águas pluviais

Obras de drenagens de crista em taludes de corte, com projeto e acompanhamento de profissionais habilitados

Implantação de políticas de controle institucionais, no sentido de limitar intervenções e obras em regiões de encosta e áreas de risco



Conscientização da população sobre os riscos de construções feitas de forma incorreta e sem conhecimento técnico



Monitoramento periódico das áreas de risco a deslizamento de solo, das trincas e dos processos erosivos



Rio Iconha

São 2.160 pessoas e 432 residências, comércios, uma creche, um hospital, escola, ginásio de esportes E delegacia em área de risco

Problemas:

Área de inundação pelo Rio Iconha. A subida da água é rápida, levando cerca de uma hora, e a descida um pouco mais lenta, indo de 2h a 3h

Descarte de lixo e entulhos nas margens do rio e de esgoto em boa parte da extensão do rio

O que precisa ser feito