Alertas desde 2011: governador do ES afirma que fez investimentos

O governador do Estado, Renato Casagrande, está no Sul do Espírito Santo para acompanhar os estragos causados pelas chuvas fortes que castigaram a região na última sexta-feira (17). Durante a visita à Iconha, o governador foi perguntado sobre o relatório do Serviço Geológico do Brasil de 2011, que faz um alerta sobre os riscos de tragédias por inundações no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo colunista de A Gazeta, Leonel Ximenes, nesta quinta-feira (23).
Questionado se conhece o relatório, Casagrande rebateu. "Esse relatório nos orientou a elaborar em 2012 o Plano Estadual de Desastres. Montamos esse comitê e a forma como funciona hoje. Criamos o Fundo Estadual de Defesa Civil e começamos a fazer diversas obras de infraestrutura", pontuou.
Casagrande afirmou ainda que, agora mesmo, o governo do Estado vai fazer o investimento de cerca de R$ 30 milhões em obras de infraestrutura. Disse também que foi feito um estudo de risco, porque o Espírito Santo é o segundo Estado com o maior risco de deslizamentos do Brasil.
"O primeiro é o Rio de Janeiro e o terceiro é Santa Catarina. Desde 2012, esse relatório nos ajudou a compor todo esse estudo mas as obras de infraestrutura suportam até um certo ponto. Diminui o risco mas não impede que uma quantidade de chuva dessa cause a destruição que causou"
Casagrande concluiu dizendo que "não estamos totalmente preparados" e que "temos muito o que fazer. É um trabalho longo e contínuo, mapeamos todos esses municípios e vamos ter que continuar por muitos anos fazendo esse trabalho", finalizou o governador.