Alertas desde 2011: governador do ES afirma que fez investimentos

Governador Renato Casagrande faz reunião na Prefeitura de Iconha Crédito: Fernando Madeira

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Questionado se conhece o relatório, Casagrande rebateu. "Esse relatório nos orientou a elaborar em 2012 o Plano Estadual de Desastres. Montamos esse comitê e a forma como funciona hoje. Criamos o Fundo Estadual de Defesa Civil e começamos a fazer diversas obras de infraestrutura", pontuou.

Casagrande afirmou ainda que, agora mesmo, o governo do Estado vai fazer o investimento de cerca de R$ 30 milhões em obras de infraestrutura. Disse também que foi feito um estudo de risco, porque o Espírito Santo é o segundo Estado com o maior risco de deslizamentos do Brasil.

"O primeiro é o Rio de Janeiro e o terceiro é Santa Catarina. Desde 2012, esse relatório nos ajudou a compor todo esse estudo  mas as obras de infraestrutura suportam até um certo ponto. Diminui o risco mas não impede que uma quantidade de chuva dessa cause a destruição que causou" Renato Casagrande - Governador do ES