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Chuva no ES

Alertas desde 2011: governador do ES afirma que fez investimentos

O colunista Leonel Ximenes publicou nesta quinta-feira (23) que todo o Espírito Santo é alertado para riscos de tragédias por inundações desde 2011; Casagrande diz que relatório do Serviço Geológico Brasileiro ajudou na elaboração de um plano de desastres no ES

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 21:48
Governador Renato Casagrande faz reunião na Prefeitura de Iconha Crédito: Fernando Madeira
O governador do Estado, Renato Casagrande, está no Sul do Espírito Santo para acompanhar os estragos causados pelas chuvas fortes que castigaram a região na última sexta-feira (17). Durante a visita à Iconha, o governador foi perguntado sobre o relatório do Serviço Geológico do Brasil de 2011,  que faz um alerta sobre os riscos de tragédias por inundações no Espírito Santo.  A informação foi divulgada pelo colunista de A Gazeta,  Leonel Ximenes, nesta quinta-feira (23).

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Questionado se conhece o relatório, Casagrande rebateu. "Esse relatório nos orientou a elaborar em 2012 o Plano Estadual de Desastres. Montamos esse comitê e a forma como funciona hoje. Criamos o Fundo Estadual de Defesa Civil e começamos a fazer diversas obras de infraestrutura", pontuou.
Casagrande afirmou ainda que, agora mesmo, o governo do Estado vai fazer o investimento de cerca de R$ 30 milhões em obras de infraestrutura. Disse também que foi feito um estudo de risco, porque o Espírito Santo é o segundo Estado com o maior risco de deslizamentos do Brasil.
"O primeiro é o Rio de Janeiro e o terceiro é Santa Catarina. Desde 2012, esse relatório nos ajudou a compor todo esse estudo  mas as obras de infraestrutura suportam até um certo ponto. Diminui o risco mas não impede que uma quantidade de chuva dessa cause a destruição que causou"
Renato Casagrande - Governador do ES
Casagrande concluiu dizendo que "não estamos totalmente preparados" e que "temos muito o que fazer. É um trabalho longo e contínuo, mapeamos todos esses municípios e vamos ter que continuar por muitos anos fazendo esse trabalho", finalizou o governador.

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