Itaici, zona rural de Muniz Freire, fortemente afetada pelas chuvas Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Governo do ES divulga regras para vítima da chuva obter Cartão Reconstrução

Mais de 15 mil capixabas tiveram que deixar suas casas nas últimas semanas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo, principalmente a Região Sul. Para amenizar o drama dessas famílias, o governo do Estado retomou o Cartão Reconstrução ES, projeto usado também em 2013. No Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (3), foram publicadas as regras de seleção do programa.

Não se trata de empréstimo, e sim uma espécie de doação do Estado. O cartão será operado pelo Banestes, com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social, que receberá um aporte da reserva de contingências do governo do Estado. Poderão receber o benefício as famílias que já estavam inscritas no CadÚnico até o dia 27 de janeiro de 2020. Serão considerados atualizados os cadastros cuja atualização tenha ocorrido nos últimos 24 meses, considerando a data em que a família foi cadastrada para o requerimento do auxílio financeiro

A seleção e o cadastramento de famílias serão realizados até o dia 1° de julho pelas equipes municipais da Assistência Social. Os municípios, segundo decreto assinado pelo governador Renato Casagrande, deverão realizar ampla divulgação sobre o auxílio financeiro e efetuar a busca ativa para cadastrar as famílias impactadas pelo desastre.