Fotógrafo de A Gazeta fala sobre cenas que marcaram a cobertura das chuvas no ES

O repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira relata como foi a experiência da cobertura das chuvas que assolaram o Espírito Santo nesta segunda quinzena de janeiro. No relato, gravado no município de Muniz Freire, Sul do Estado, conta que rodou por cinco municípios (Iconha, Vargem Alta, Castelo, Iúna e Muniz Freire) durante uma semana e meia, onde pode registrar e contar as histórias de quem perdeu tudo.
A jornalista Vilmara Fernandes rodou junto com Fernando Madeira os municípios impactados pela tragédia para produzir os conteúdos publicados em A Gazeta.
"Para onde você direciona o seu olhar, você vê detalhes que te chamam a atenção, como brinquedos, álbuns de fotografias, utensílios, coisas pessoais, a intimidade das pessoas, suas memórias e histórias perdidas"