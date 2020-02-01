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Fotojornalismo

Fotógrafo de A Gazeta fala sobre cenas que marcaram a cobertura das chuvas no ES

Fernando Madeira conta como foi rodar por cinco municípios durante uma semana e meia, conhecer e contar as histórias de quem perdeu tudo

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 19:33
O repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira relata como foi a experiência da cobertura das chuvas que assolaram o Espírito Santo nesta segunda quinzena de janeiro.  No relato, gravado no município de Muniz Freire, Sul do Estado, conta que rodou por cinco municípios (Iconha, Vargem Alta, Castelo, Iúna e Muniz Freire) durante uma semana e meia, onde pode registrar e contar as histórias de quem perdeu tudo.
A jornalista Vilmara Fernandes rodou junto com Fernando Madeira os municípios impactados pela tragédia para produzir os conteúdos publicados em A Gazeta.
"Para onde você direciona o seu olhar, você vê detalhes que te chamam a atenção, como brinquedos, álbuns de fotografias, utensílios, coisas pessoais, a intimidade das pessoas, suas memórias e histórias perdidas"
Fernando Madeira - Fotógrafo de A Gazeta

VEJA ALGUMAS GALERIAS DE FOTOS FEITAS POR FERNANDO MADEIRA

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