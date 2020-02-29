Casagrande defende diálogo e critica insubordinação de PMs no Ceará

O governador Renato Casagrande em discurso durante encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) Crédito: Adriano Zucolotto

Durante evento do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que reúne os chefes do Executivo dos sete Estados das duas regiões, o governador Renato Casagrande (PSB) defendeu o diálogo e criticou o que chamou de insubordinação dos policiais militares que estão em motim no Ceará. No Espírito Santo, o governo também vive um impasse com as forças de segurança por reajuste salarial.

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Estamos em um momento de intolerância, de muitas fake news, narrativas falsas e insubordinação. É importante o diálogo para o fortalecimento da nossa democracia. Respeitar cada Poder é fundamental. Minha solidariedade ao governador do Ceará, Camilo Santana, que enfrenta uma insubordinação. Temos um caminho a seguir, que é do respeito e do diálogo para que possamos seguir melhor, falou durante o Cosud, realizado neste sábado (29) em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Casagrande ressalta que a integração pelo Cosud tem como propósito debater temas e construir propostas viáveis. "Hoje debatemos bioeconomia e segurança pública. Outro objetivo é estabelecer uma relação solidária para que possamos nos proteger, para que possamos ter força para dialogar com o governo federal e para que possamos colaborar com outros governadores, como agora no caso do Ceará", reafirmou.

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