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Alunos de Iconha não terão mais que se arriscar em rio, promete prefeitura

Prefeitura de Iconha garantiu transporte escolar nesta quarta-feira (11) e afirmou que vai fazer outro acesso provisório enquanto obra da ponte não é concluída

Publicado em 10 de Março de 2020 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 20:22
Com ponte caída, crianças atravessam rio para estudar Crédito: Reprodução
Depois do flagrante mostrado em um vídeo, enviado por um internauta de A Gazeta, em que crianças passam a pé dentro do rio, onde antes havia a ponte de Bom Destino, a prefeitura de Iconha garantiu transporte escolar para a quarta-feira (11). A ponte que havia no local foi levada pela enchente de janeiro e o caminho alternativo aumentaria o percurso dos alunos, que estavam sem o serviço.
Alunos de Iconha não terão mais que se arriscar em rio, promete prefeitura
As aulas em Iconha, no Sul do Espírito Santo, tinham sido suspensas no início do mês de março, devido às chuvas que atingiram o município, e só foram retomadas na segunda-feira (9). A mãe de um aluno contou que o outro caminho para as crianças chegarem à escola demora mais de 40 minutos.

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Prefeitura fez ponte provisória na localidade de Bom Destino nesta terça (10) Crédito: Pedro Lourencini
Na tarde desta terça-feira (10), por meio de nota, a prefeitura de Iconha explicou que a obra da ponte será feita pelo governo do Estado. Mesmo assim, afirmou que vai fazer outro acesso provisório. O serviço começou nesta terça-feira (10), pois o nível do rio baixou. A prefeitura garantiu ainda que um veículo próprio foi destinado a fazer o translado dos estudantes, mas apresentou sérios problemas mecânicos. Ele será substituído nesta quarta-feira (11) e vai atender os alunos de Bom Destino, para que eles não tenham mais que se arriscar passando dentro do rio.

Não há catástrofe prévia que justifique tanto descaso

As imagens são mais uma peça a formar o caleidoscópio das grandes calamidades cotidianas que assolam a população brasileira. E não há catástrofe prévia que justifique tanto descaso. Todos entendem que Iconha ainda sofre as consequências das chuvas. Mas alguma solução, qualquer que fosse, deveria ter sido encontrada com a proximidade do início das aulas, na segunda-feira (09). A prefeitura diz que a responsabilidade da reconstrução é do governo estadual, mas o que importa é o resultado visível da omissão estatal: crianças em risco, escalando as carcaças da ponte e atravessando o rio a pé. Ao menos o transporte escolar deveria ter sido disponibilizado, em caráter emergencial, para esses alunos. Nesta terça-feira (10), as providências começaram a ser tomadas, com a construção de uma travessia provisória. Tardiamente.

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