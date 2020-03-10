Sem ponte, caixas de bananas são transportadas de mão em mão em Iconha

Caixas de banana são carregadas para atravessar rio Crédito: Reprodução

Rio Novo do Sul. As chuvas, que trouxeram grandes prejuízos ao município de Iconha, no Sul do Estado, continuam trazendo transtornos à população da região. Na manhã desta terça-feira (10), produtores rurais tiveram que atravessar uma carga de banana de mão em mão pelo Rio Iconha, para escoar a produção para

Segundo um motorista que fazia o transporte da carga, a travessia que existia entre as comunidades de Duas Barras e Retiro, uma pequena ponte, foi levada pela água. O que sobrou no local foram muitas pedras, que impossibilitam a passagem de carros.

Foram quase 1,2 mil quilos de banana atravessados a pé para o outro lado, onde um carro esperava para ir para Rio Novo do Sul, para um depósito. Depois da chuva, esta foi a segunda vez que tiveram que fazer a travessia a pé com as caixas de banana. Queríamos uma obra pelo menos paliativa, contou o motorista que prefere não se identificar.

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