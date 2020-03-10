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Consequência da chuva

Sem ponte, caixas de bananas são transportadas de mão em mão em Iconha

A ponte que liga as comunidades de Duas Barras e Retiro caiu com as últimas chuvas. Na manhã desta terça-feira (10), produtores rurais tiveram que atravessar o rio com a carga nas mãos para escoar a produção

Publicado em 10 de Março de 2020 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 19:25
Caixas de banana são carregadas para atravessar rio Crédito: Reprodução
As chuvas, que trouxeram grandes prejuízos ao município de Iconha, no Sul do Estado, continuam trazendo transtornos à população da região. Na manhã desta terça-feira (10), produtores rurais tiveram que atravessar uma carga de banana de mão em mão pelo Rio Iconha, para escoar a produção para Rio Novo do Sul.
Segundo um motorista que fazia o transporte da carga, a travessia que existia entre as comunidades de Duas Barras e Retiro, uma pequena ponte, foi levada pela água. O que sobrou no local foram muitas pedras, que impossibilitam a passagem de carros.

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Foram quase 1,2 mil quilos de banana atravessados a pé para o outro lado, onde um carro esperava para ir para Rio Novo do Sul, para um depósito. Depois da chuva, esta foi a segunda vez que tiveram que fazer a travessia a pé com as caixas de banana. Queríamos uma obra pelo menos paliativa, contou o motorista que prefere não se identificar.
Não é a primeira vez que produtores rurais são obrigados a carregar a produção de mão em mão para passar por um rio. Em janeiro deste ano, em Alfredo Chaves, os produtores de banana de Quarto Território também enfrentaram a mesma situação.

OUTRO LADO

A banana é uma das principais culturas do município. Desde as chuvas, segundo o secretário de Agricultura de Iconha, Leonardo José Caprini, a prefeitura trabalha para melhorar as estradas rurais. O escoamento da produção não está parado, mas sabemos que os acessos estão difíceis. Neste caso, de Duas Barras, conseguimos colocar uma máquina para fazer uma limpeza, mas para a ponte provisória precisamos da ajuda da comunidade. As comunidades estão cedendo o eucalipto e a prefeitura cede maquinário e servidores para fazer o serviço, informou o secretário.

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