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Em Alfredo Chaves

Sem pontes, caixas de bananas são transportadas de mão em mão no Sul do ES

Pelo menos 17 pontes foram destruídas no município após as fortes chuvas da última sexta-feira (17), segundo a Defesa Civil Municipal

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 13:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 13:17
Após queda de pontes, moradores transportam caixas de bananas nos braços em Alfredo Chaves Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O município de Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, está entre os mais atingidos pelas fortes chuvas da última sexta-feira (17) e muitas localidades estão com acesso de veículos interrompidos devido a quedas de pontes e barreiras. Na comunidade de Quarto Território, moradores se uniram para ajudar no transporte de caixas de bananas até o outro lado do rio.
O vídeo, enviado pela internauta Josiane Rodrigues, mostra um caminhão de um lado do rio, uma caminhonete do outro, e várias pessoas atravessando com as caixas de bananas nas costas. Segundo a Defesa Civil Municipal, pelo menos 17 pontes foram destruídas.
Até ontem (21) foi feito um mapeamento no interior e constatamos 17 pontes, mas ainda temos várias comunidades e distritos onde não conseguimos chegar por causa de quedas de barreiras, então acreditamos que mais pontes foram destruídas, afirmou Aldinei Cardoso, coordenador da Defesa Civil de Alfredo Chaves.
O Rio Benevente subiu cerca de seis metros em Alfredo Chaves, causando a morte de três pessoas e deixando outras 1.107 desalojadas. Aldinei reforçou que o município continua em alerta. Estamos acompanhando praticamente 24h e pedindo a população que fique em alerta, porque tem previsão de chuva.

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