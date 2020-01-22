Sem pontes, caixas de bananas são transportadas de mão em mão no Sul do ES

O município de Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, está entre os mais atingidos pelas fortes chuvas da última sexta-feira (17) e muitas localidades estão com acesso de veículos interrompidos devido a quedas de pontes e barreiras. Na comunidade de Quarto Território, moradores se uniram para ajudar no transporte de caixas de bananas até o outro lado do rio.
O vídeo, enviado pela internauta Josiane Rodrigues, mostra um caminhão de um lado do rio, uma caminhonete do outro, e várias pessoas atravessando com as caixas de bananas nas costas. Segundo a Defesa Civil Municipal, pelo menos 17 pontes foram destruídas.
Até ontem (21) foi feito um mapeamento no interior e constatamos 17 pontes, mas ainda temos várias comunidades e distritos onde não conseguimos chegar por causa de quedas de barreiras, então acreditamos que mais pontes foram destruídas, afirmou Aldinei Cardoso, coordenador da Defesa Civil de Alfredo Chaves.
O Rio Benevente subiu cerca de seis metros em Alfredo Chaves, causando a morte de três pessoas e deixando outras 1.107 desalojadas. Aldinei reforçou que o município continua em alerta. Estamos acompanhando praticamente 24h e pedindo a população que fique em alerta, porque tem previsão de chuva.