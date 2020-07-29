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Previsão do tempo

Tempo muda a partir desta quinta-feira e chuva pode voltar a cair no ES

O tempo seco observado desde o início da semana deve perder força e as previsões do Incaper apontam para nebulosidade com chances de chuvas para quinta (30) e sexta-feira (31)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 10:56

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 10:56

Data: 07/05/2020 - Vitória - Tempo nublado, em Vitória - Editoria: Cidades Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Tempo deve fechar já a partir de quinta-feira (30) em todas as regiões do Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Tempo muda a partir desta quinta-feira e chuva pode voltar a cair no ES
A quarta-feira (29) do capixaba seguirá com tempo seco e sem previsão de chuva, mas este cenário deve mudar a partir desta quinta-feira (30). Esta é a previsão do Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para os próximos dois dias.

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Segundo o órgão, já nas primeiras horas da manhã de quinta o tempo ficará instável no Espírito Santo por causa da atuação de uma frente estacionária, que provoca um aumento das nuvens. Existe a previsão de chuva em alguns momentos do dia por toda a metade Sul do Estado, inclusive na Grande Vitória. Previsão de chuva fraca a noite na região Nordeste e em alguns trechos do extremo Norte capixaba. Variação de nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva.
Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. As temperaturas ficam mais amenas e mínima esperada para a capital do ES é de 17  °C. Já a máxima não deve ultrapassar os 27  °C.

FRIO NA SEXTA-FEIRA

Assim como na quinta, na sexta-feira (31), último dia de julho se encerra com tempo instável em todo o Espírito Santo, por causa da umidade vinda do mar. Há a previsão de chuva ao longo do dia e as temperaturas máximas ficam em queda em todas as regiões.
Na Região Sul, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 13 °C e máxima de 25 °C. Já nos pontos mais altos, mínima de 13 °C e máxima de 23 °C.
O frio será ainda mais notório na Região Serrana, onde naturalmente as temperaturas são mais baixas. A máxima não passa dos 25 °C e a mínima deve ficar na casa dos 10 °C. Na Região Metropolitana, os termômetros manterão o padrão desta quinta-feira, porém com chances de uma brisa constante soprando do mar para o continente ao longo do dia.

FIM DE SEMANA

Já o primeiro dia de agosto deve começar chuvoso, pelo menos na Grande Vitória. Segundo o Instituto Climatempo, pode chover até 15 milímetros na região no próximo sábado (1º). Nas demais regiões, o panorama deverá ser de tempo nublado com poucas aparições de sol no período.

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