Tempo deve fechar já a partir de quinta-feira (30) em todas as regiões do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Tempo muda a partir desta quinta-feira e chuva pode voltar a cair no ES

A quarta-feira (29) do capixaba seguirá com tempo seco e sem previsão de chuva, mas este cenário deve mudar a partir desta quinta-feira (30). Esta é a previsão do Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para os próximos dois dias.

Segundo o órgão, já nas primeiras horas da manhã de quinta o tempo ficará instável no Espírito Santo por causa da atuação de uma frente estacionária, que provoca um aumento das nuvens. Existe a previsão de chuva em alguns momentos do dia por toda a metade Sul do Estado, inclusive na Grande Vitória . Previsão de chuva fraca a noite na região Nordeste e em alguns trechos do extremo Norte capixaba. Variação de nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. As temperaturas ficam mais amenas e mínima esperada para a capital do ES é de 17 °C. Já a máxima não deve ultrapassar os 27 °C.

FRIO NA SEXTA-FEIRA

Assim como na quinta, na sexta-feira (31), último dia de julho se encerra com tempo instável em todo o Espírito Santo , por causa da umidade vinda do mar. Há a previsão de chuva ao longo do dia e as temperaturas máximas ficam em queda em todas as regiões.

Na Região Sul, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 13 °C e máxima de 25 °C. Já nos pontos mais altos, mínima de 13 °C e máxima de 23 °C.

O frio será ainda mais notório na Região Serrana, onde naturalmente as temperaturas são mais baixas. A máxima não passa dos 25 °C e a mínima deve ficar na casa dos 10 °C. Na Região Metropolitana, os termômetros manterão o padrão desta quinta-feira, porém com chances de uma brisa constante soprando do mar para o continente ao longo do dia.

FIM DE SEMANA