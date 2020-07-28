Estado joga para 'meados de agosto' retomada de consultas e exames no ES

Consultas médicas sem necessidade de urgência serão deixadas para meados de agosto Crédito: Pixabay

"A Secretaria da Saúde está construindo um plano com critérios para a retomada das consultas e cirurgias eletivas. Para isso, está organizando a rede própria para que em meados de agosto, tendo uma redução sustentada durante três semanas de casos novos, óbitos, número de pacientes graves e ocupação de UTI possa colocar em prática uma agenda para restabelecer as atividades de maneira segura"

O agendamento de consultas eletivas, ou seja, que não são de urgência, está suspenso desde março na rede estadual, em decorrência da pandemia do novo coronavírus . A retomada dos atendimentos em agosto consta em uma petição encaminhada pela Sesa à Justiça Federal, em uma ação movida por um paciente que pede uma cirurgia na uretra. O processo corre na 5ª Vara Federal Cível.

Segundo um despacho da juíza Maria Claudia de Garcia Paula Allemand, que acompanha o caso, o Estado do Espírito Santo, ao ser intimado para comprovar o cumprimento da ordem proferida pela magistrada para atender o paciente, apresentou a seguinte manifestação: "'(...), em virtude da pandemia do novo coronavírus e Decreto Estadual referente ao COVID-19, informamos que consultas, exames e procedimentos eletivos serão reagendados a partir de agosto de 2020". Com a manifestação do Estado, a juíza decidiu adiar o cumprimento da decisão, já que a cirurgia desse paciente não é de urgência.

POSICIONAMENTO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA

Vitória

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informou, por meio de nota, que implantou a telemedicina para atender, principalmente, pessoas com sintomas gripais. Confira na integralidade:

"Porém, a equipe formada por 30 médicos também atende pessoas com sintomas de dengue, zika ou chickungunya, emite laudos, receitas médicas e atestados com certificação digital. A secretaria informa, ainda, que as especialidades médicas do Centro Municipal de Especialidades também passaram a atender os pacientes por videoconsulta. A Semus acrescenta que os pacientes que necessitam de tratamento continuado como hipertensos, diabéticos, gestantes, recém-nascidos, entre outros, tiveram suas consultas garantidas desde o início da pandemia, além de serem monitorados por telefone pelas equipes de saúde. Entre março e junho foram realizados 54.538 atendimentos presenciais nas unidades básicas de saúde. Atividades em grupo continuam suspensas e consultas presenciais são realizadas em situações específicas, conforme orienta a portaria 15/2020"

Vila Velha

Procurado, o município de Vila Velha se manifestou no sentido de que ainda não há definição a respeito do atendimento em consultas eletivas. De acordo com a prefeitura, a expectativa é de que consultas e exames eletivos, dentre outros serviços, sejam retomados gradualmente durante o mês de agosto, com todas as medidas necessárias de anti-aglomeração e remanejamento de equipes. Mas, tudo irá depender da avaliação do quadro do mapa de risco à época - hoje em moderado - e em consonância com as decisões do governo estadual. As equipes técnicas dos respectivos setores estão debruçados em cima de um Plano B diante dessas expectativas (esse de reabrir os serviços adotando os cuidados necessários), informou.

Cariacica

A Secretaria Municipal de Saúde do município de Cariacica (Semus) se posicionou no sentido de que aguardaria uma posição da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa).

Serra

Acionada pela reportagem, o município da Serra informou que os exames, consultas especializadas e cirurgias do estado foram suspensas nesse período. As cirurgias são de responsabilidade do Estado, e a Secretaria de Saúde da Serra aguarda o retorno. A orientação é que, caso essas pessoas apresentem alguma piora do quadro, devem procurar as Unidades de Saúde ou as UPA'S, disse a prefeitura em nota.

Viana