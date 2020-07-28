Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 no ES permanece estável

A taxa de ocupação das enfermarias, por sua vez, oscilou para cima e passou de 57,62% para 58,53%, mas não chega a ser um complicador. As vagas são voltadas para os casos menos complexos da Covid-19. Ao todo, o Espírito Santo dispõe de 1.465 leitos para pacientes infectados pelo coronavírus, somada a oferta na rede própria, filantrópica e particular.