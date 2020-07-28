Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em alerta

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 no ES permanece estável

O indicador oscilou para baixo nas últimas 24 horas, registrando 73,08% de utilização das vagas de terapia intensiva do SUS
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 16:34

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:34

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
O Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, é referência no atendimento a pacientes com a Covid-19 Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 no Espírito Santo se mantém estável nesta terça-feira (28). Em 24 horas, o indicador oscilou para baixo, passando de 73,95% para 73,08% de utilização das vagas de terapia intensiva nos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  
Região Norte, que havia apresentado condição mais crítica na véspera, com 89,74% de ocupação, teve redução de mais de seis pontos percentuais e, agora, registra 83,33%. Ainda é a região com maior taxa, porém a pressão sobre o sistema de saúde diminuiu. Problema maior é que, por lá,  há muitos municípios que integram o risco alto de transmissão de coronavírus, como Águia BrancaEcoporanga e Pancas, conforme o mapa que é divulgado toda semana pelo governo do Estado

Veja Também

Risco alto para coronavírus migra; ES tem 18 cidades em alerta vermelho

Na sequência, aparece a Região Metropolitana com mais demanda por vagas, e é onde também se concentra a oferta. Dos 474 leitos de UTI, 352 estão ocupados, o que equivale a 74,26% - bem próximo do índice geral do Estado. As regiões Sul e Central, em situação mais tranquila, têm ocupação de 64,21% e 61,36%, respectivamente.
Apesar da estabilidade no Espírito Santo, os números ainda exigem que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) permaneça em alerta. No Painel Covid-19, ferramenta do governo que registra os dados referentes à doença, a taxa da UTI aparece no marcador amarelo, entre o verde (risco menor) e o vermelho (quadro mais crítico). 

Veja Também

Covid-19 supera câncer e se torna a principal causa de mortes no ES

Diagnosticado com Covid-19, morre o apresentador Rodrigo Rodrigues, do SporTV

A taxa de ocupação das enfermarias, por sua vez, oscilou para cima e passou de 57,62% para 58,53%, mas não chega a ser um complicador. As vagas são voltadas para os casos menos complexos da Covid-19. Ao todo, o Espírito Santo dispõe de 1.465 leitos para pacientes infectados pelo coronavírus, somada a oferta na rede própria, filantrópica e particular. 
Com indicadores mais favoráveis, o Estado começa a reverter vagas que eram destinadas exclusivamente à Covid-19 para atender pessoas com outras enfermidades, segundo anunciou o governador Renato Casagrande nesta terça. Assim, a oferta da terapia intensiva saiu de 705 leitos, no domingo (26), para 691 atualmente.  
A reorganização da oferta está sendo conduzida pela Sesa. O primeiro hospital a passar pela reversão é o Dório Silva, na Serra, de onde 14 leitos de UTI para a Covid-19 agora estão abertos para atendimento de pacientes com outras doenças.  A unidade ainda mantém 16 vagas para infectados pelo coronavírus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados