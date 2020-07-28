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Renato Casagrande

ES inicia reversão de leitos da Covid-19 para outras doenças

Renato Casagrande, que nunca descartou instalação de hospital de campanha, mas sempre defendeu a ampliação da estrutura já existente, fala sobre o legado para o Estado pós-pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 13:41

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 13:41

Governador do ES Renato Casagrande anuncia linha de crédito rural
Governador do ES Renato Casagrande anuncia migração de leitos para outras doenças Crédito: Rodrigo Araújo | Governo do ES
ES inicia reversão de leitos da Covid-19 para outras doenças
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nesta terça-feira (28) que o Estado iniciou a reversão de leitos antes destinados a pacientes com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, para atender outras doenças. De acordo com a autoridade, isso foi possível graças a um bom planejamento, que contou com recursos aplicados desde o início da pandemia para ampliação da rede hospitalar, em vez da montagem de hospitais de campanha.
A possibilidade da reversão de leitos já havia sido anunciada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em 24 de julho. À ocasião, ele explicou que a variação entre as taxas de ocupação de leitos no ES permitiria, aos poucos, a disponibilidade para atendimento a pacientes com outras doenças.

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