ES registra mais de 2 mil curados do novo coronavírus em um dia

Um pouco de alento e esperança para quem sofre com a pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo. O Estado registrou, em apenas um dia, mais de 2.000 curados da Covid-19: foram 2.021 pessoas consideradas curadas em 24h, segundo atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgada na tarde desta segunda-feira (27).
O número de curados nesse período foi o dobro da quantidade de novos casos. De domingo (26) para segunda, foram registradas 976 pessoas infectadas pelo coronavírus.
Na última sexta-feira (24), o governador Renato Casagrande apontou que a melhora na taxa de ocupação de UTIs associada com o crescimento do número de pessoas curadas indicam que o Estado está alcançando a estabilidade na pandemia.
Agora, o Espírito Santo soma 60.040 curados da doença desde o início da pandemia, o que representa 76,8% do total de casos registrados. A taxa de letalidade no Estado está em 3,12%.
O município com maior número de curados no Espírito Santo é Vila Velha, que também lidera o ranking de pessoas infectadas. A cidade contabiliza, segundo os dados do Painel Covid-19, 10.508 curados em um total de 11.806 confirmações da doença.
Já a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) alcançou 73,96%, segundo dados do Painel Covid-19. A Região Norte possui a maior pressão hospitalar, com 89,74% das UTIs sendo utilizadas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na Região Metropolitana é de 73,21%.