Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Your browser does not support the audio element. Leitos de UTI - taxa do ES se mantém estável, mas Região Norte preocupa

A preocupação é com os dados da região Norte, que alcançou 89,74% de ocupação, com um aumento em relação aos dados do dia anterior (87,18%) em mais de dois pontos percentuais.

Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa). Dos 691 leitos de UTI disponibilizados no Estado para a doença, 511 já estão em uso.

Na última sexta-feira (24), o governador Renato Casagrande (PSB) avaliou a melhora no índice - que tem ficado na faixa dos 70% - como um sinal de que o Estado está alcançando a estabilidade, tendo em vista também o crescimento de número de pessoas curadas.

Por sua vez, ainda segundo o Painel Covid-19, a taxa de ocupação geral das enfermarias voltou a apresentar redução de dois pontos percentuais e está em 57,62%. São 774 leitos existentes, 446 estão sendo utilizados. Na soma de enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.465 leitos e 957 estão ocupados (65,32%).

SITUAÇÃO NO INTERIOR

Na análise por regiões, o Painel Covid-19 apontou que a Região Norte continua sendo a área considerada mais crítica do Estado, com 89,74% dos leitos de UTIs ocupados. São 78 vagas, sendo que 70 estão com pacientes. Em seguida, aparece a Região Metropolitana, com 347 dos 474 leitos de UTI ocupados (73,21%).

Já a Região Sul voltou também a apresentar crescimento na ocupação dos leitos de UTI, com 67 das 95 UTIs ocupadas. Ou seja, uma taxa de ocupação de 70,53%. A Região Central continua com os menores índices do Estado, embora também tenha apresentado um crescimento de dois pontos percentuais nos dados: dos 44 leitos de UTI disponíveis, 27 estão ocupados (61,35%).

HOSPITAIS OCUPADOS

Na Região Metropolitana, a Santa Casa de Misericórdia de Vitória estava com ocupação esgotada, sem nenhum leito de UTI disponível. O mesmo acontece com o Hospital Vila Velha, onde os 40 leitos existentes estão ocupados.