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Leitos de UTI: taxa do ES se mantém estável, mas Região Norte preocupa

A ocupação desta modalidade de leitos na Região Norte alcançou os 89,74% de ocupação. A taxa geral do ES está em 73,95%

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 16:13
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Leitos de UTI - taxa do ES se mantém estável, mas Região Norte preocupa
A taxa de ocupação dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) destinados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo permanece estável. Na atualização desta segunda-feira (27), registrou 73,95% de uso, muito pouco acima dos 73,3% deste domingo (26). 
A preocupação é com os dados da região Norte, que alcançou 89,74% de ocupação, com um aumento em relação aos dados do dia anterior (87,18%) em mais de dois pontos percentuais.
Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa). Dos 691 leitos de UTI disponibilizados no Estado para a doença, 511 já estão em uso.
Na última sexta-feira (24), o governador Renato Casagrande (PSB) avaliou a melhora no índice - que tem ficado na faixa dos 70% - como um sinal de que o Estado está alcançando a estabilidade, tendo em vista também o crescimento de número de pessoas curadas.
Por sua vez, ainda segundo o Painel Covid-19, a taxa de ocupação geral das enfermarias voltou a apresentar redução de dois pontos percentuais e está em 57,62%. São 774 leitos existentes, 446 estão sendo utilizados. Na soma de enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.465 leitos e 957 estão ocupados (65,32%).

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SITUAÇÃO NO INTERIOR

Na análise por regiões, o Painel Covid-19 apontou que a Região Norte continua sendo a área considerada mais crítica do Estado, com 89,74% dos leitos de UTIs ocupados. São 78 vagas, sendo que 70 estão com pacientes. Em seguida, aparece a Região Metropolitana, com 347 dos 474 leitos de UTI ocupados (73,21%).
Já a Região Sul voltou também a apresentar crescimento na ocupação dos leitos de UTI, com 67 das 95 UTIs ocupadas. Ou seja, uma taxa de ocupação de 70,53%. A Região Central continua com os menores índices do Estado, embora também tenha apresentado um crescimento de dois pontos percentuais nos dados: dos 44 leitos de UTI disponíveis, 27 estão ocupados (61,35%).

HOSPITAIS OCUPADOS

Na Região Metropolitana, a Santa Casa de Misericórdia de Vitória estava com ocupação esgotada, sem nenhum leito de UTI disponível. O mesmo acontece com o Hospital Vila Velha, onde os 40 leitos existentes estão ocupados.
Na Região Sul a falta de leitos de UTI atinge a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, onde todos os leitos desta modalidade estão ocupados.

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