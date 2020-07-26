Taxa de ocupação dos leitos de UTI volta a subir no ES

Na soma de enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.478 leitos e 975 estão ocupados (65,97%) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Secretaria do Estado de Saúde ( Os dados são do Painel Covid-19 , daSecretaria do Estado de Saúde ( Sesa ), que apontou que, dos 704 leitos de UTI disponibilizados no Estado para a doença, 516 estão em uso.

Na última sexta-feira (24), o governador Renato Casagrande (PSB) avaliou a melhora no índice - que tem ficado na faixa dos 70% - como um sinal de que o Estado está alcançando a estabilidade, tendo em vista também o crescimento de número de pessoas curadas.

Por sua vez, ainda segundo o Painel Covid-19, a taxa de ocupação das enfermarias diminuiu cerca de dois pontos percentuais e chegou está em 59,30%. São 774 leitos existentes, dos quais 459 estão sendo utilizados. Na soma de enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.478 leitos e 975 estão ocupados (65,97%).

INTERIOR

Na análise por regiões, o Painel Covid-19 apontou que a Região Norte ainda é a área considerada mais crítica do Estado, com 87,18% dos leitos de UTIs ocupados. São 78 vagas, sendo que 68 estão com pacientes. Em seguida, aparece a Região Metropolitana, com 358 dos 487 leitos de UTI ocupados (73,51%).