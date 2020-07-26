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Vagas em hospitais

Taxa de ocupação dos leitos de UTI volta a subir no ES

Índice aumentou quase dois pontos percentuais e está em 73,3%; Região Norte é a área mais crítica do Estado, seguida pela Metropolitana

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 17:14
Número de leitos de enfermaria e de emergência foram ampliados no PA de Alto Lage
Na soma de enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.478 leitos e 975 estão ocupados (65,97%) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica
Após um ligeira queda, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo voltou a subir. Na atualização deste domingo (26), 73,3% dos leitos deste tipo estão ocupados - um aumento de quase dois pontos percentuais em relação aos dados divulgados no dia anterior.
Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), que apontou que, dos 704 leitos de UTI disponibilizados no Estado para a doença, 516 estão em uso. 
Na última sexta-feira (24), o governador Renato Casagrande (PSB) avaliou a melhora no índice - que tem ficado na faixa dos 70% - como um sinal de que o Estado está alcançando a estabilidade, tendo em vista também o crescimento de número de pessoas curadas.
Por sua vez, ainda segundo o Painel Covid-19, a taxa de ocupação das enfermarias diminuiu cerca de dois pontos percentuais e chegou está em 59,30%. São 774 leitos existentes, dos quais 459 estão sendo utilizados. Na soma de enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.478 leitos e 975 estão ocupados (65,97%).

INTERIOR

Na análise por regiões, o Painel Covid-19 apontou que a Região Norte ainda é a área considerada mais crítica do Estado, com 87,18% dos leitos de UTIs ocupados. São 78 vagas, sendo que 68 estão com pacientes. Em seguida, aparece a Região Metropolitana, com 358 dos 487 leitos de UTI ocupados (73,51%).
Já a Região Sul apresentou uma leve melhora e passou para terceira da lista, com 64 das 97 UTIs ocupadas. Ou seja, uma taxa de ocupação de 67,37%. A Região Central continua com os menores índices do Estado: dos 44 leitos de UTI disponíveis, 26 estão ocupados (59,09%).

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