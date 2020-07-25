Coronavírus: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES volta a cair

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Reprodução/TV

Espírito Santo. Após um ligeiro aumento, Uma ótima notícia em relação aos dados sobre a pandemia do novo coronavírus no. Após um ligeiro aumento, sinalizado na última quinta-feira (23) , a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com a doença no Estado voltou a cair neste sábado (25). A quantidade de vagas exclusivas (que estão ocupadas) passou de 73,30% para 71,88%.

Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) que apontou que dos 704 leitos de UTI disponibilizados no Estado, 506 estão em uso. Os dados são do Painel Covid-19 , ferramenta daque apontou que dos 704 leitos de UTI disponibilizados no Estado, 506 estão em uso.

Em pronunciamento oficial na última sexta-feira (24), o governador Renato Casagrande (PSB) comentou a melhora nos índices. "É um sinal de que a gente está alcançando a estabilidade. Tivemos, também, crescimento de número de pessoas curadas. O número é crescente, este é um bom sinal. O controle da ocupação de leitos de UTI também tem bom sinal, fechamos hoje com 72% de leitos ocupados", ressaltou.

Ainda segundo o Painel Covid-19, as enfermarias chegaram ao índice de 61,89% de ocupação. São 774 leitos existentes, dos quais 479 estão sendo utilizados. Na soma de enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.478 leitos e 985 estão ocupados (66,64%).

INTERIOR

Na análise por regiões, o Painel Covid-19 apontou que a Região Norte ainda é a área considerada mais crítica do Estado, com 83,33% dos leitos de UTIs ocupados. São 78 vagas, sendo que 65 estão com pacientes. Em seguida, está a Região Sul, com 68 dos 95 leitos de UTI ocupados (71,58%).

Por sua vez, a Região Metropolitana conseguiu uma boa queda nos índices de ocupações de UTIs, em relação à última quinta-feira. Agora, 346 leitos (dos 487 disponíveis) com pacientes, com dígitos que chegam a 71, 05%, contra os 73,71% de dois dias atrás. Os novos dados confirmam a estabilização das transmissões na Grande Vitória. A região central continua com os menores índices do Estado. Dos 44 leitos de UTI disponíveis, 20 estão ocupados (45,45%).

TAXA DE TRANSMISSÃO

Os novos dados do Espírito Santo são animadores. Nesta sexta(24), o Estado conseguiu alcançar uma taxa de transmissão (RT) inferior a 1  o que significa que nem toda pessoa infectada pelo novo coronavírus está contaminando alguém. Em outras palavras, esse nível do índice relacionado à velocidade de contágio revela que a pandemia no Estado está diminuindo.

Apesar da informação positiva, revelada durante uma entrevista da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), é importante ressaltar que o RT é volátil e pode aumentar ou diminuir nas próximas semanas, dependendo da adoção das medidas de distanciamento social, por exemplo.