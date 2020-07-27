Comércio volta a funcionar de segunda a sexta-feira em Linhares

Com o novo decreto, as lojas poderão funcionar de segunda a sexta, das 10h às 16h Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

O comércio de Linhares , no Norte do Espírito Santo , voltou a funcionar sem as regras de revezamento a partir desta segunda-feira (27). A mudança foi definida em um decreto divulgado neste domingo (26) que autoriza o funcionamento das lojas de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

De acordo com a Prefeitura de Linhares , com a vigência da nova matriz de classificação de risco do novo coronavírus , estabelecimentos em geral, independente do tipo de produto a ser vendido, poderão abrir durante os dias úteis, sem alternâncias de dias pares e ímpares como estava funcionando.

Shopping centers também poderão funcionar de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 12h às 18h para lojas de alimentação e das 12h às 20h para as demais lojas, conforme determina a portaria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Restaurantes e lanchonetes podem funcionar em horário normal, de segunda a sexta-feira, até às 18h. Já aos sábados, o horário de expediente deve ser até às 16h. A prática de delivery está permitida nos demais horários, inclusive aos domingos.

Além dos demais segmentos, estabelecimentos como farmácias, distribuidoras de gás, padarias, supermercados e hipermercados poderão funcionar em horário normal, de segunda a sábado.

BARES FECHADOS

Apesar das medidas que flexibilizam a abertura do comércio em Linhares, a venda e consumo de bebida alcoólicas continua com restrição. Os bares localizados na cidade continuam proibidos de abrir as portas, devendo respeitar as regras impostas no decreto municipal.

Já no caso das lojas de conveniência, a venda desses produtos só está permitida de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, ficando o consumo presencial proibido nesses locais.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

O decreto que possibilitou a abertura do comércio de segunda a sexta também ressaltou a necessidade de se manter as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os cuidados com higienização de mãos, evitar aglomeração, usar a máscara e sair de casa somente se necessário continuam sendo essenciais.

CORONAVÍRUS EM LINHARES