Médico de 28 anos morre em São Mateus vítima da Covid-19

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES), por nota, lamentou mais esta morte envolvendo um profissional da categoria. É com pesar que o CRM-ES recebe a notícia do falecimento de mais um colega vítima da Covid-19. Nossa solidariedade aos familiares e amigos, diz a mensagem.

A prefeitura de Sooretama, município onde o médico já trabalhou, também divulgou nota de pesar em sua rede social. Segundo a publicação, Raul atuou no PA 24 horas até o final de 2019 "com muita dedicação, profissionalismo e comprometimento. "Neste momento de dor e sofrimento, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, rogando a Deus que conforte o coração de todos", diz o texto.