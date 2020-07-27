Covid-19: ES inicia nova fase do inquérito sorológico em 13 municípios

Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorològico no bairro Nova Bethânia , em Viana Crédito: Ricardo Medeiros

O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), deu início a fase 2 do inquérito sorológico  um estudo que envolve a testagem da população capixaba para detecção de anticorpos do novo coronavírus e que faz parte da estratégia de enfrentamento à pandemia no Estado . A ação teve início nesta segunda-feira (27) e segue até quarta-feira (29).

Para esta fase, foram selecionados 13 municípios de regiões específicas do Estado que, além de representar a prevalência do território capixaba, também trarão amostras da progressão da doença das microrregiões às quais pertencem e a do próprio município.

A nova fase vai acontecer em Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

A partir da próxima semana teremos a consolidação dos dados da nova etapa e a possibilidade de realizar um novo cálculo da taxa de transmissão. Na avaliação do governo, este cálculo, a partir dos resultados do inquérito, possui graus de precisão e de segurança estatística que são adequados para tomadas de decisão e avaliação do grau da pandemia no Estado, informou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

Inquérito sorológico: segunda etapa de testes

A meta da Sesa é de que 7.800 pessoas participem da pesquisa nessa etapa, que contará, nesses três dias, com cerca de 400 pesquisadores, divididos em 196 equipes.

Nos municípios de maior densidade demográfica, as residências serão escolhidas de forma aleatória nas áreas conhecidas como setores censitários, enquanto nos municípios de menor densidade demográfica, as residências serão escolhidas de forma aleatória, dentro das regiões de saúde ou distritos sorteados, possibilitando um melhor ajuste dos municípios menores a maior amostragem.

Além disso, para esta nova fase, serão realizados entre quatro a seis etapas e previstas para acontecer inicialmente a cada 15 ou a 21 dias, a depender da evolução da pandemia.

Uma outra novidade é que, a partir da segunda etapa, outros municípios que se mostraram interessados em realizar a pesquisa em seus territórios e fizeram a adesão ao inquérito, poderão participar.

Esses novos municípios, na chamada fase de candidaturas, ficarão encarregados de providenciar os equipamentos de proteção individual e materiais de apoio; além de estruturar as equipes de campo, o transporte e a logística de alimentação.

Já a Sesa, por meio das regionais de saúde, oferecerá o apoio metodológico e tecnológico na aplicação da pesquisa, com análise estatística, capacitações, manual instrutivo da pesquisa e os relatórios finais.