A segunda fase do inquérito sorológico começa na próxima segunda-feira (27) Crédito: Ricardo Medeiros

O segundo inquérito sorológico no Espírito Santo já tem data para começar. A partir da próxima segunda-feira (27) até quarta (29) equipes da saúde irão percorrer 13 cidades do Estado, testando a população. Os resultados irão permitir entender melhor os atuais comportamentos da pandemia em cada localidade, além de ajudar a definir as próximas estratégias para a Matriz de Risco.

Your browser does not support the audio element. Entenda como será o segundo inquérito sorológico em 13 cidades do ES

A previsão inicial era começar o novo inquérito no último dia 22 , mas houve um atraso devido a necessidade de reorganizar as equipes. Os municípios que irão participar foram divulgados em coletiva da Secretária de Saúde (Sesa), na tarde desta sexta-feira (24). São eles:

Afonso Claudio; Serra Vila Velha; Alegre; Cachoeiro de Itapemirim; Cariacica; Linhares; Nova Venécia; São Mateus; Santa Maria de Jetibá; Marataízes; Colatina; Vitória.

COMO IRÁ FUNCIONAR

Nos bairros definidos para a realização do inquérito, serão feitos sorteios para escolher a residência e, dentro dela, quem será o morador submetido à avaliação. O exame é realizado por amostragem e os profissionais que atuam na pesquisa são identificados com o crachá do inquérito sorológico.

"Esses 13 municípios receberão a realização da primeira etapa do segundo inquérito sorológico e a partir da próxima semana teremos a consolidação dos dados, além da possibilidade de realizarmos um novo cálculo do Rt, da taxa de transmissão no Estado. Nossa avaliação é de que o cálculo do Rt a partir do inquérito possui um grau de precisão maior e mais adequado para as decisões em avaliação do comportamento da pandemia", afirmou o secretário Estadual da Saúde, Nésio Fernandes.

De acordo com a Sesa, em nota oficial no site da secretaria, a meta é que 7.800 pessoas participem da pesquisa nessa etapa, que contará com cerca de 400 pesquisadores, divididos em 196 equipes.

O subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, explicou que para esta nova fase serão realizados entre 4 a 6 etapas - previstas para acontecerem a cada 15 ou 21 dias, dependendo da evolução da pandemia. Além disso, outros municípios que se mostraram interessados em realizar a pesquisa em seus territórios e fizeram a adesão ao Inquérito, poderão participar.

"Solicitamos a cooperação da população para receber as equipes. Isso vai nos servir para dar continuidade ao planejamento e observar o comportamento da doença. Nossa previsão é que possamos fazer coletas de 15 a 21 dias após a primeira etapa. Isso vai depender do número de infectados em cada região. Essas cidades vão poder identificar em seu território o porcentual de pessoas contaminadas pela Covid-19 e planejar as ações. Várias cidades já estão adquirindo o teste e poderão fazer seu próprio inquérito. A Sesa tem a oportunidade de dar apoio técnico para esses municípios", disse.

Data: 27/05/2020 - ES - Viana - Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorològico no bairro Nova Bethânia , em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

PRIMEIRA FASE

Com o exame realizado por amostragem em moradores das cidades selecionadas, a Sesa consegue fazer uma projeção do número de pessoas que já estiveram em contato com o vírus e, portanto, apresenta uma estimativa da população que teve Covid-19. Conforme os dados observados durante o primeiro inquérito, realizada em 27 cidades e dividida em quatro etapas, estimou-se que 386.193 tiveram a doença - uma prevalência de 9,61%.