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Coronavírus

Entenda como será o segundo inquérito sorológico em 13 cidades do ES

Os resultados irão permitir entender melhor os atuais comportamentos da pandemia nas cidades capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 17:46

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:46

Profissionais de saúde realizam a segunda etapa do inquérito sorológico. Em Viana o primeiro bairro visitado foi Vila Betânia II.
A segunda fase do inquérito sorológico começa na próxima segunda-feira (27) Crédito: Ricardo Medeiros
O segundo inquérito sorológico no Espírito Santo  já tem data para começar. A partir da próxima segunda-feira (27) até quarta (29) equipes da saúde irão percorrer 13 cidades do Estado, testando a população.  Os resultados irão permitir entender melhor os atuais comportamentos da pandemia em cada localidade, além de ajudar a definir as próximas estratégias para a Matriz de Risco.
Entenda como será o segundo inquérito sorológico em 13 cidades do ES
A previsão inicial era começar o novo inquérito no último dia 22, mas houve um atraso devido a necessidade de reorganizar as equipes. Os municípios que irão participar foram divulgados em coletiva da Secretária de Saúde (Sesa), na tarde desta sexta-feira (24). São eles:
  1. Afonso Claudio;
  2. Serra
  3. Vila Velha;
  4. Alegre;
  5. Cachoeiro de Itapemirim;
  6. Cariacica; 
  7. Linhares;
  8. Nova Venécia;
  9. São Mateus;
  10. Santa Maria de Jetibá;
  11. Marataízes;
  12. Colatina;
  13. Vitória.

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COMO IRÁ FUNCIONAR

Nos bairros definidos para a realização do inquérito, serão feitos sorteios para escolher a residência e, dentro dela, quem será o morador submetido à avaliação. O exame é realizado por amostragem e os profissionais que atuam na pesquisa são identificados com o crachá do inquérito sorológico. 
"Esses 13 municípios receberão a realização da primeira etapa do segundo inquérito sorológico e a partir da próxima semana teremos a consolidação dos dados, além da possibilidade de realizarmos um novo cálculo do Rt, da taxa de transmissão no Estado. Nossa avaliação é de que o cálculo do Rt a partir do inquérito possui um grau de precisão maior e mais adequado para as decisões em avaliação do comportamento da pandemia", afirmou o secretário Estadual da Saúde, Nésio Fernandes. 
De acordo com a Sesa, em nota oficial no site da secretaria, a meta é que 7.800 pessoas participem da pesquisa nessa etapa, que contará com cerca de 400 pesquisadores, divididos em 196 equipes. 
O subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, explicou que para esta nova fase serão realizados entre 4 a 6 etapas - previstas para acontecerem a cada 15 ou 21 dias, dependendo da evolução da pandemia. Além disso, outros municípios que se mostraram interessados em realizar a pesquisa em seus territórios e fizeram a adesão ao Inquérito, poderão participar.
"Solicitamos a cooperação da população para receber as equipes. Isso vai nos servir para dar continuidade ao planejamento e observar o comportamento da doença. Nossa previsão é que possamos fazer coletas de 15 a 21 dias após a primeira etapa. Isso vai depender do número de infectados em cada região. Essas cidades vão poder identificar em seu território o porcentual de pessoas contaminadas pela Covid-19 e planejar as ações. Várias cidades  já estão adquirindo o teste e poderão fazer seu próprio inquérito. A Sesa tem a oportunidade de dar apoio técnico para esses municípios", disse.
Data: 27/05/2020 - ES - Viana - Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorològico no bairro Nova Bethânia , em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Data: 27/05/2020 - ES - Viana - Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorològico no bairro Nova Bethânia , em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

PRIMEIRA FASE

Com o exame realizado por amostragem em moradores das cidades selecionadas, a Sesa consegue fazer uma projeção do número de pessoas que já estiveram em contato com o vírus e, portanto, apresenta uma estimativa da população que teve Covid-19. Conforme os dados observados durante o primeiro inquérito, realizada em 27 cidades e dividida em quatro etapas, estimou-se que 386.193 tiveram a doença - uma prevalência de 9,61%.
Na última etapa, concluída em 24 de junho, a estimativa populacional mais que triplicou comparada aos resultados da primeira. Realizada entre os dias 13 e 15 de maio, o inquérito havia apontado, no início da investigação, a prevalência de 2,1% da população infectada, o equivalente a 84.391 pessoas no Estado.

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