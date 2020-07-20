Coronavírus: novo inquérito sorológico sofre atraso no ES

Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorológico no bairro Nova Bethânia , em Viana, na primeira fase dos testes Crédito: Ricardo Medeiros

"Infelizmente não será possível iniciar o inquérito na data programada (quarta-feira, dia22) pela necessidade de reorganizar as equipes, mas será realizado na próxima segunda em todos os municípios que foram selecionados. Este inquérito poderá fazer a projeção estatística da prevalência da Covid-19 no Estado, nas microrregiões e nos municípios maiores", ressalta o secretário Nésio Fernandes, em coletiva.

PRIMEIRA FASE

Com o exame realizado por amostragem em moradores das cidades selecionadas, a Sesa consegue fazer uma projeção do número de pessoas que já estiveram em contato com o vírus e, portanto, apresenta uma estimativa da população que teve Covid-19. Conforme os dados observados durante a primeira fase do inquérito, realizada em 27 cidades e dividida em quatro etapas, estimou-se que 386.193 tiveram a doença - uma prevalência de 9,61%.

Na última etapa, concluída em 24 de junho, a estimativa populacional mais que triplicou comparada aos resultados da primeira. Realizada entre os dias 13 e 15 de maio, o inquérito havia apontado, no início da investigação, a prevalência de 2,1% da população infectada, o equivalente a 84.391 pessoas no Estado.

Ainda segundo os dados apresentados pelo levantamento, a Covid-19 é mais frequente em mulheres, em pretos e pardos. A incidência é maior também em pessoas de faixas etárias de 21 e 40 anos e de 41 a 60 anos.