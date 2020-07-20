Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Início adiado

Coronavírus: novo inquérito sorológico sofre atraso no ES

Previsão era começar nesta quarta (22), mas Cariacica desistiu de participar e serão necessários ajustes operacionais na iniciativa que faz uma projeção de número de pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus no ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 18:39

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 18:39

Data: 27/05/2020 - ES - Viana - Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorològico no bairro Nova Bethânia , em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorológico no bairro Nova Bethânia , em Viana, na primeira fase dos testes Crédito: Ricardo Medeiros
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai iniciar uma nova fase do inquérito sorológico no Espírito Santo para identificar pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. O trabalho será desenvolvido a partir da próxima segunda-feira (27) nos 13 maiores municípios capixabas. A previsão era começar ainda esta semana, mas Cariacica desistiu de participar e serão necessários alguns ajustes operacionais para que a programação seja mantida nas cidades relacionadas. 
"Infelizmente não será possível iniciar o inquérito na data programada (quarta-feira, dia22) pela necessidade de reorganizar as equipes, mas será realizado na próxima segunda em todos os municípios que foram selecionados. Este inquérito poderá fazer a projeção estatística da prevalência da Covid-19 no Estado, nas microrregiões e nos municípios maiores", ressalta o secretário Nésio Fernandes, em coletiva.

Veja Também

Coronavírus: ES possui 75,32% de leitos de UTI ocupados

Coronavírus: ES registra 2.256 mortes e passa de 71 mil casos

PRIMEIRA FASE

Com o exame realizado por amostragem em moradores das cidades selecionadas, a Sesa consegue fazer uma projeção do número de pessoas que já estiveram em contato com o vírus e, portanto, apresenta uma estimativa da população que teve Covid-19. Conforme os dados observados durante a primeira fase do inquérito, realizada em 27 cidades e dividida em quatro etapas, estimou-se que 386.193 tiveram a doença - uma prevalência de 9,61%.
Na última etapa, concluída em 24 de junho, a estimativa populacional mais que triplicou comparada aos resultados da primeira. Realizada entre os dias 13 e 15 de maio, o inquérito havia apontado, no início da investigação, a prevalência de 2,1% da população infectada, o equivalente a  84.391 pessoas  no Estado.

Veja Também

Coronavírus: tendência para interior do ES é de mais casos e mais mortes

Prefeituras no ES vão deixar de usar cloroquina para tratar a Covid-19?

Leitos Covid-19 poderão atender outras doenças a partir de agosto no ES

Ainda segundo os dados apresentados pelo levantamento, a Covid-19 é mais frequente em mulheres, em pretos e pardos. A incidência é maior também em pessoas de faixas etárias de 21 e 40 anos e de 41 a 60 anos.
Nos bairros definidos para a realização do inquérito, são feitos sorteios para escolher a residência e, dentro dela, quem será o morador submetido à avaliação.  Os profissionais que atuam nesta pesquisa são identificados com o crachá do inquérito sorológico. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados