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Pandemia

Coronavírus: ES possui 75,32% de leitos de UTI ocupados

Atualização desta segunda-feira (20) do Painel Covid-19 apontou que o Estado tem 705 leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus e 531 estão em uso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 17:26

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:26

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Estado registrou 75,32% de ocupação de leitos de UTI nesta segunda-feira (20) Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais do Espírito Santo chegou a 75,32%. De acordo com a atualização desta segunda-feira (20) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 705 leitos no total para o tratamento de pacientes com coronavírus no Estado e 531 estão em uso.
As enfermarias destinadas a pacientes infectados pela Covid-19 no Estado registraram 66,84% de ocupação, com 769 leitos oferecidos e 514 sendo utilizados. No total, somando enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.474 leitos, sendo que 1.045 estão ocupados, um percentual de 70,9%.
Foi o segundo aumento seguido no índice inicado pelo painel. Neste domingo (19), o valor era de 74,75%, enquanto no último sábado (18), o Painel Covid-19 registrou o menor percentual dos últimos dois meses, com 73,9% dos leitos de UTI ocupados na ocasião.

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A Região Norte do Espírito Santo possui a taxa mais alta de ocupação de leitos no Estado, com 79,49%. São disponibilizados 78 leitos de UTI e 62 estão em uso. A Região Metropolitana registrou percentual de utilização de 78,03%, com 487 leitos existentes e 380 sendo utilizados.
A Região Sul atingiu 66,67% UTIs ocupadas, com 96 leitos oferecidos e 64 utilizados. Já a Região Central possui a menor taxa de ocupação de leitos de UTI do Estado. São 44 leitos existentes e 25 em uso, um percentual de 56,82%.

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