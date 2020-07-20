Coronavírus: ES possui 75,32% de leitos de UTI ocupados

Estado registrou 75,32% de ocupação de leitos de UTI nesta segunda-feira (20) Crédito: Reprodução/TV

75,32%. De acordo com a atualização desta segunda-feira (20) do Painel Covid-19, ferramenta da A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais do Espírito Santo chegou a. De acordo com a atualização desta segunda-feira (20) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 705 leitos no total para o tratamento de pacientes com coronavírus no Estado e 531 estão em uso.

As enfermarias destinadas a pacientes infectados pela Covid-19 no Estado registraram 66,84% de ocupação, com 769 leitos oferecidos e 514 sendo utilizados. No total, somando enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.474 leitos, sendo que 1.045 estão ocupados, um percentual de 70,9%.

A Região Norte do Espírito Santo possui a taxa mais alta de ocupação de leitos no Estado, com 79,49%. São disponibilizados 78 leitos de UTI e 62 estão em uso. A Região Metropolitana registrou percentual de utilização de 78,03%, com 487 leitos existentes e 380 sendo utilizados.