Secretário alertou que aulas remotas podem continuar por tempo indeterminado no Estado Crédito: August de Richelieu/ Pexels

Your browser does not support the audio element. Secretário enfatiza tecnologia com volta às aulas indefinida no ES

Por não haver qualquer data definida para a retomada das aulas presenciais no Espírito Santo , o secretário Nésio Fernandes, da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ), recomendou às escolas que reforcem as tecnologias e as metodologias para continuar com o ensino à distância, por tempo indeterminado.

"Por enquanto, todos os atores do setor de ensino devem reforçar as suas capacidades de estabelecer e incorporar tecnologias de ensino à distância e aperfeiçoarem os métodos pedagógicos porque é possível que essa situação (suspensão das aulas) seja prolongada por mais um tempo" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo

Enquanto isso, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, afirmou que protocolos para retomada das aulas presenciais estão sendo estudados. Estão previstas medidas de distanciamento, mudanças na estrutura das escolas, aquisição de novos materiais e funcionamento diferenciado de biblioteca, cantina e demais áreas comuns, exemplificou.

VOLTA ÀS AULAS PODE REPRESENTAR RISCOS

O secretário Nésio Fernandes ressaltou a importância da suspensão das aulas para o controle da pandemia no Estado e que a retomada precoce das atividades presenciais pode representar riscos à saúde pública, principalmente nas menores cidades capixabas.

"Nos municípios pequenos, que não possuem transporte coletivo, as escolas podem constituir um elemento de transmissão da doença. Em municípios com prevalência baixa (de 2% a 4%) do novo coronavírus, o retorno das aulas pode ser um verdadeiro problema de saúde pública, se não acontecer no momento certo" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo