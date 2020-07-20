Secretário enfatiza tecnologia com volta às aulas indefinida no ES
Por não haver qualquer data definida para a retomada das aulas presenciais no Espírito Santo, o secretário Nésio Fernandes, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), recomendou às escolas que reforcem as tecnologias e as metodologias para continuar com o ensino à distância, por tempo indeterminado.
O pedido aconteceu durante uma entrevista on-line concedida no início da tarde desta segunda-feira (20), cerca de quatro meses depois que a suspensão do método tradicional precisou ser adotada, como forma de reduzir o contágio pelo novo coronavírus entre a população capixaba.
"Por enquanto, todos os atores do setor de ensino devem reforçar as suas capacidades de estabelecer e incorporar tecnologias de ensino à distância e aperfeiçoarem os métodos pedagógicos porque é possível que essa situação (suspensão das aulas) seja prolongada por mais um tempo"
Na semana passada, o secretário já havia dito que a volta às aulas poderia acontecer apenas em outubro e que o Estado precisa atingir um nível equivalente à transmissão local para a retomada. De acordo com o último decreto publicado, as escolas devem seguir fechadas, pelo menos, até o final deste mês.
Enquanto isso, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, afirmou que protocolos para retomada das aulas presenciais estão sendo estudados. Estão previstas medidas de distanciamento, mudanças na estrutura das escolas, aquisição de novos materiais e funcionamento diferenciado de biblioteca, cantina e demais áreas comuns, exemplificou.
VOLTA ÀS AULAS PODE REPRESENTAR RISCOS
O secretário Nésio Fernandes ressaltou a importância da suspensão das aulas para o controle da pandemia no Estado e que a retomada precoce das atividades presenciais pode representar riscos à saúde pública, principalmente nas menores cidades capixabas.
"Nos municípios pequenos, que não possuem transporte coletivo, as escolas podem constituir um elemento de transmissão da doença. Em municípios com prevalência baixa (de 2% a 4%) do novo coronavírus, o retorno das aulas pode ser um verdadeiro problema de saúde pública, se não acontecer no momento certo"
Por isso, ele defendeu que é necessário ter cautela e prudência de quando e como retomar as aulas presenciais, em um cenário de uma doença que ainda não tem vacina ou tratamento específico. Bem como garantiu que as autoridades trabalham para uma volta às aulas segura no Espírito Santo.