Biblioteca Central da Ufes Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Ufes não tem perspectiva de retorno de aulas presenciais este ano

Segundo Cláudia, a Ufes está seguindo as orientações dos órgãos de saúde pública e, de acordo com a perspectiva da instituição, não existe previsão de um retorno presencial em 2020.

"Não existe, pelo menos na nossa perspectiva e estamos orientados pelos órgãos de saúde pública, para este ano uma perspectiva de retorno presencial. A nossa proposta, de fato, é que nesse ano voltemos às atividades mas de forma online. Assim que tiver orientação dos órgãos, nós pretendemos retornar. Só que esse retorno é gradual, mesmo quando pensarmos em retorno gradual, não podemos pensar em aglomeração na universidade. Mas, não temos nenhuma data. Até porque olhando a mídia a gente tem um aumento diário de óbitos, contaminados e tudo mais" Cláudia Gontijo - Pró-reitora de graduação da Ufes

A pró-reitora de graduação da Ufes, Cláudia Gontijo, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TRABALHANDO PARA RETORNO REMOTO

Ainda segundo Cláudia, a universidade está trabalhando em várias frentes para a retomada das aulas de forma remota, elaborando um edital de auxílio para fornecer os equipamentos necessários para alunos terem condições de acesso ao conteúdo a ser aplicado. Além disso, segundo a pró-reitora, o Ministério da Educação (MEC) lançou um edital para que estudantes que não têm acesso à internet recebam um pacote de dados para acesso aos conteúdos on-line.

A universidade está trabalhando, com várias equipes e todos os setores envolvidos, na busca de construção de um edital de auxílio a equipamentos, reparos de equipamentos que estão sendo feitos por estudantes e professores, para garantir o acesso a equipamentos aos estudantes que não têm. O MEC já lançou um edital que garante aos estudantes assistidos também, aqueles que não têm acesso à internet, um pacote de dados para que tenham acesso, destacou.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) avalia retomar as aulas, de forma remota, a partir de 1º de setembro, com conclusão do primeiro semestre de 2020 no dia 19 de dezembro. A proposta de semestre letivo especial foi aprovada em reunião das câmaras de Graduação e de Pós-Graduação na última quinta-feira (16).