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"Não temos nenhuma data"

Ufes não tem perspectiva de retorno de aulas presenciais este ano

Em meio ao trabalho para retorno de aulas de forma remota, a pró-reitora de graduação da Ufes, Cláudia Gontijo, disse, em entrevista nesta segunda-feira (20) ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, não ter perspectiva ou data para retorno presencial

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 10:46
Biblioteca Central da Ufes
Biblioteca Central da Ufes Crédito: Fernando Madeira
Ufes não tem perspectiva de retorno de aulas presenciais este ano
Em preparação para a retomada das aulas de forma remota, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) não tem perspectiva do retorno presencial da comunidade acadêmica este ano em consequência da pandemia do novo coronavírus. A declaração foi dada pela pró-reitora de graduação da Ufes, Cláudia Gontijo, em entrevista nesta segunda-feira (20) ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.
Segundo Cláudia, a Ufes está seguindo as orientações dos órgãos de saúde pública e, de acordo com a perspectiva da instituição, não existe previsão de um retorno presencial em 2020.
"Não existe, pelo menos na nossa perspectiva e estamos orientados pelos órgãos de saúde pública, para este ano uma perspectiva de retorno presencial. A nossa proposta, de fato, é que nesse ano voltemos às atividades mas de forma online. Assim que tiver orientação dos órgãos, nós pretendemos retornar. Só que esse retorno é gradual, mesmo quando pensarmos em retorno gradual, não podemos pensar em aglomeração na universidade. Mas, não temos nenhuma data. Até porque olhando a mídia a gente tem um aumento diário de óbitos, contaminados e tudo mais"
Cláudia Gontijo - Pró-reitora de graduação da Ufes

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A pró-reitora de graduação da Ufes, Cláudia Gontijo, em entrevista à TV Gazeta
A pró-reitora de graduação da Ufes, Cláudia Gontijo, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TRABALHANDO PARA RETORNO REMOTO

Ainda segundo Cláudia, a universidade está trabalhando em várias frentes para a retomada das aulas de forma remota, elaborando um edital de auxílio para fornecer os equipamentos necessários para alunos terem condições de acesso ao conteúdo a ser aplicado. Além disso, segundo a pró-reitora, o Ministério da Educação (MEC) lançou um edital para que estudantes que não têm acesso à internet recebam um pacote de dados para acesso aos conteúdos on-line.
A universidade está trabalhando, com várias equipes e todos os setores envolvidos, na busca de construção de um edital de auxílio a equipamentos, reparos de equipamentos que estão sendo feitos por estudantes e professores, para garantir o acesso a equipamentos aos estudantes que não têm. O MEC já lançou um edital que garante aos estudantes assistidos também, aqueles que não têm acesso à internet, um pacote de dados para que tenham acesso, destacou.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) avalia retomar as aulas, de forma remota, a partir de 1º de setembro, com conclusão do primeiro semestre de 2020 no dia 19 de dezembro. A proposta de semestre letivo especial foi aprovada em reunião das câmaras de Graduação e de Pós-Graduação na última quinta-feira (16).
Foi definido ainda que caberá às coordenações de curso e aos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) a definição das disciplinas a serem oferecidas. E ainda que a proposta passará pela avaliação das câmaras locais dos 11 centros de ensino para manifestação. Uma próxima reunião da Câmara Central de Graduação está agendada para o dia 27 de julho.

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