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Tecnologia

Projeto da Ufes de Alegre vai ajudar empresas a desenvolver software

Edital está aberto e vai selecionar duas empresas que desenvolvem programas para receberem apoio de consultoria dos universitários gratuitamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 18:02

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 18:02

Dois professores e seis alunos fazem parte da equipe da Clínica de Engenharia de Software
Dois professores e seis alunos fazem parte da equipe da Clínica de Engenharia de Software Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
O trabalho dos estudantes de sistemas da informação e ciências da computação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no Campus de Alegre, no Sul do Estado, está levando o conhecimento da sala de aula para ajudar empresas de tecnologia de software (programas ou sistemas usados no computador). Inicialmente, duas empresas vão receber o apoio da equipe formada por alunos e professores, mas o objetivo é expandir a ajuda.
O objetivo, segundo o professor universitário Clayton Vieira Fraga Filho, é auxiliar as empresas deste segmento, dando apoio nos problemas, como por exemplo, melhorando as práticas de coletar dados, organizar e entender do que o cliente precisa.
Dois professores e seis alunos fazem parte da equipe da Clínica de Engenharia de Software. A ideia surgiu quando a gente percebeu que poderia estruturar uma equipe dentro da universidade para ajudar empresas que desenvolvem softwares. Ou seja, aquelas empresas que fazem aplicativo, softwares para internet, para computadores, explicou o professor universitário Clayton Vieira.
Para participar do projeto, é preciso se inscrever através de um edital. A empresa candidata a receber o apoio passará por um processo seletivo.
Projeto da Ufes de Alegre ajuda empresas a desenvolverem software
Projeto da Ufes de Alegre ajuda empresas a desenvolverem software Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
O projeto chamou a atenção do Caio Valentim. Ele é sócio de uma empresa de software em Alegre. O negócio dele é um dos candidatos para participar da experiência.
A gente percebeu a necessidade de cada vez mais estar agregado à universidade, de alguma forma trazer a empresa pra dentro da universidade e vice-versa. Em contato com o professor, percebi que existem algumas coisas que iriam nos ajudar, da mesma forma que levaríamos um pouco de atualização do mercado para a clínica de engenharia de software, disse Caio Valentim.

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A boa oportunidade para as empresas do ramo é também valiosa para quem está se formando e teve que parar as atividades na universidade por conta da pandemia do novo coronavírus. Thamires Gualandi é estudante de sistemas de informação e concluiria o curso neste ano. Estou auxiliando os meninos da clínica com a metodologia que eles vão seguir adiante. A partir dessa metodologia, vou extrair os resultados para minha conclusão de curso, conta a estudante.
Nesse primeiro momento a clínica de engenharia do software vai atender a duas empresas gratuitamente. Mas o objetivo dos estudantes e professores da Ufes envolvidos nesse projeto é ampliar a ideia para atender um número maior de empresas no futuro. O edital foi lançado nesta semana e está disponível no site do projeto (ces.alegre.ufes.br).
Com informações de Maíra Brito, da TV Gazeta Sul. 

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