Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, em Guarapari: acesso ao parque estava fechado desde março Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Covid-19: ES vai reabrir parques estaduais em cidades sem risco alto

O governo do Espírito Santo vai suspender a partir desta segunda-feira (20) as restrições de acesso a cinco parques estaduais, localizados em cidades que agora estão em risco baixo ou moderado do novo coronavírus . A medida de fechamento dos parques estava em vigor desde o dia 19 de março.

Dos cinco municípios onde os parques terão acesso novamente liberado, Castelo e Guarapari estavam classificados como de risco alto até o último sábado, quando o mapa de risco foi atualizado pelo governo estadual. Agora, eles estão classificados com risco moderado.

Conceição da Barra, Ibitirama e Alegre continuam, assim como na semana passada, com risco moderado para contágio. Domingos Martins, que também estava com risco moderado agora passou para o grupo dos municípios onde o risco de se contaminar é baixo.

PARQUES MUNICIPAIS

Em Vila Velha, a tendência é de que o município também siga a mesma linha. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, José Vicente de Sá Pimentel, a restrição ainda está em vigor, mas, como a administração tem seguido as orientações do Estado para a Grande Vitória, segundo ele, a tendência é liberar o acesso como foi proposto pelo governador.