Covid-19: ES vai reabrir parques estaduais em cidades sem risco alto
O governo do Espírito Santo vai suspender a partir desta segunda-feira (20) as restrições de acesso a cinco parques estaduais, localizados em cidades que agora estão em risco baixo ou moderado do novo coronavírus. A medida de fechamento dos parques estava em vigor desde o dia 19 de março.
A informação foi publicada no Diário Oficial, em edição extra, na noite do último sábado (18). Com o decreto, serão reabertos os parques da Pedra Azul, em Domingos Martins; de Itaúnas, em Conceição da Barra; Paulo César Vinha, em Guarapari; Forno Grande e Mata das Flores, em Castelo; e a Cachoeira da Fumaça, entre Alegre e Ibitirama.
Conceição da Barra, Ibitirama e Alegre continuam, assim como na semana passada, com risco moderado para contágio. Domingos Martins, que também estava com risco moderado agora passou para o grupo dos municípios onde o risco de se contaminar é baixo.
PARQUES MUNICIPAIS
Na Grande Vitória, Serra, Vila Velha e Vitória foram reclassificadas com risco moderado para o contágio por coronavírus. Em Vitória, na noite do sábado, o município anunciou que também iria liberar o acesso para os seus 18 parques municipais. Serão permitidas atividades de caminhada, corrida, trilha, ciclismo e exercícios individuais, conforme a estrutura de cada parque. Os usuários devem respeitar, de acordo com a prefeitura, as regras de distanciamento social e o uso de máscaras.
Em Vila Velha, a tendência é de que o município também siga a mesma linha. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, José Vicente de Sá Pimentel, a restrição ainda está em vigor, mas, como a administração tem seguido as orientações do Estado para a Grande Vitória, segundo ele, a tendência é liberar o acesso como foi proposto pelo governador.
Já na Serra, a prefeitura irá manter fechado os espaços de visitação no Parque da Cidade, assim como as quadras, parquinhos, academias, espaço para calistenia, jardim sensorial e o estacionamento. Por lá, está permitido apenas o acesso à pista de caminhada e à ciclovia, com o uso de máscara e em horário reduzido, de segunda a sexta, das 6h às 18h.