O que as cidades da Grande Vitória farão para não voltar ao risco alto

Prefeitura de Vila Velha realiza limpeza em Coqueiral de Itaparica Crédito: Paulo Borges Filho

Esse fato, contudo, preocupa as secretarias municipais de saúde. Com as mudanças, sobretudo no comércio, que passa a funcionar de segunda a sexta-feira sem revezamento de segmentos, um número maior de pessoas vai circular nas ruas. Para impedir que os casos de contaminação voltem a subir, a as cidades retornem ao grupo de risco alto para a Covid-19, as prefeituras informaram que vão aumentar a fiscalização e intensificar campanhas de conscientização da população.

Atualmente, 19 municípios se encontram em risco baixo para a Covid-19. Outros 45, e nesse se incluem Vitória, Vila Velha, Serra e também Viana, que foi o primeiro a migrar para este grupo, apresentam risco moderado. Há ainda 14 cidades com risco alto para a doença, entre elas Cariacica, único município da Grande Vitória que ainda permanece nesta situação. Confira a lista abaixo:

Lista de cidades classificadas no 14º mapa de gestão de risco Crédito: Reprodução

Esta classificação é o que guia o Estado para adotar medidas e restrições em cada cidade. No caso do risco moderado, além do funcionamento de todos os segmentos do comércio, sem rodízio, os restaurantes também estão autorizados a funcionar de segunda a sexta-feira até 18h e aos sábados das 10h às 16 horas.

As academias podem atender sem limite máximo de cinco alunos por hora como ocorre no caso dos municípios de alto risco.

Esta maior flexibilização, contudo, demanda cautela. Durante pronunciamento neste sábado (18), o governador Renato Casagrande (PSB) ressaltou a importância dos trabalhos que estão sendo feitos pelos municípios e pediu que eles continuem sendo feitos para conter a transmissão do novo coronavírus. Caso contrário, as cidades podem retornar ao grupo de risco alto.

"Cada município tem um trabalho a fazer. É importante que estes que estão em risco alto e moderado trabalhem para isolar os casos ativos. O trabalho que o município faz, vai dar a ele um status de risco mais adequado, se os casos ativos forem de fato isolados. A matriz estabelece e impõe um controle municipal muito grande", ressaltou.

VILA VELHA PROMETE REFORÇAR FISCALIZAÇÃO

Em Vila Velha, a subsecretária de Saúde, Gleide Caroni, informou que o município vai se reorganizar na próxima semana diante deste novo quadro, que apesar de positivo, não impõe relaxamento no combate da Covid-19 na cidade. "Ao mesmo tempo que a gente fica feliz de sair do risco alto, isso também nos preocupa", declarou.

"Quando você passa do risco alto pra moderado, o número de pessoas que circulam nas ruas aumentam, o comércio volta a funcionar sem grandes restrições, tem mais gente trabalhando e usando transporte público" Gleide Caroni - Subsecretária de Saúde de Vila Velha

De acordo com Gleide, Vila Velha vai reforçar as medidas de fiscalização que tem tomado. "A vigilância e o monitoramento vão ter que ser intensificados, tudo que fizemos até agora vai ser feito com mais cuidado e conscientização. É importante que as pessoas não entendam essa mudança de risco como possibilidade de relaxamento. Regras de distanciamento social e uso de máscara são importantes e continuam sendo recomendadas", afirmou.

VITÓRIA CONTA COM "PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS"

Essa corresponsabilidade da população com o poder público também será reforçada em Vitória . Segundo a secretária Municipal de Saúde, Cátia Lisboa, superar a pandemia exige "participação das pessoas" que devem continuar seguindo as medidas de higienização e de distanciamento social, recomendadas no município. Ela afirmou que a Capital vai intensificar o que tem feito para que os riscos de contaminação continuem caindo.

"O que Vitória tem adotado até o momento é consequência desse resultado apresentado pelo Mapa de Risco: as orientações de isolamento e distanciamento social, distribuição de máscaras, o serviço de telemedicina. Tudo isso será mantido e intensificado agora. O fato de estarmos no risco moderado não quer dizer que vamos flexibilizar nossas medidas, pelo contrário, elas serão intensificadas" Cátia Lisboa - Secretária de Saúde de Vitória

SERRA VAI REFORÇAR ORIENTAÇÃO PARA USO DE MÁSCARAS E DISTANCIAMENTO

A Prefeitura da Serra informou que continuará com todos os procedimentos e protocolos já adotando desde o início da pandemia, como, por exemplo, orientando o comércio, distribuindo kits limpeza, máscaras e cestas básicas para a população mais necessitada. A Administração salientou ainda que irá reforçar as orientações à população para que mantenha o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização constante das mãos para que a Serra alcance a classificação de baixo risco.