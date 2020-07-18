Comércio em Vitória, Vila Velha e Serra poderá abrir de segunda a sexta

Casagrande apresentou neste sábado (18) nova matriz de risco que flexibiliza medidas em alguns municípios da Grande Vitória Crédito: Reprodução/Youtube

Em risco moderado, o comércio fica liberado para funcionar durante a semana, das 10h às 16h, sem o rodízio por segmentos. Na Grande Vitória, apenas Cariacica permanece em risco alto e com mais restrição de funcionamento. Quando se trata da região metropolitana, Fundão Guarapari também estão no nível moderado. Esta classificação começa a valer nesta segunda-feira (20) e vai até o próximo domingo (26).

A mudança no mapa se deu, principalmente, pela taxa de leitos de UTI ocupados que fechou a semana em 76% , menor índice registrado desde maio. A nova classificação também voltou a apresentar municípios em risco baixo, o que não era observado desde o mapa de 8 de junho.

Para os municípios com população abaixo de 70 mil habitantes que estão em risco moderado, os prefeitos podem alterar o horário de funcionamento, desde que respeite o máximo de 6 horas diárias de funcionamento.

Novo mapa de risco apresentado neste sábado (18) Crédito: Reprodução

PROTOCOLOS CONTINUAM

Apesar da melhora no quadro dos municípios, Casagrande ressaltou que ainda estamos em risco e, por isso, todos os protocolos sanitários permanecem e valem para todos os graus de risco. "Todo o protocolo continua, número máximo de pessoas em cada loja, uso de máscara e álcool em gel e a não realização de eventos, shows e aglomeração. Isso vale pra risco baixo, moderado e alto", ressalta.

O governador destacou, ainda, que a taxa de leitos ocupados teve uma queda, mas permanece alta e próxima dos 80%: "Caímos de 80%, mas continuamos próximos. Conseguimos fazer com que alguns municípios voltassem a ser risco baixo e outros, moderado, mas, se não tomarmos os cuidados necessários, voltaremos para cima de 80 e o mapa volta a ficar amarelo e vermelho. A matriz pode avançar ou retroceder."

CARIACICA SEGUE COM RESTRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Por ser a única cidade da região metropolitana ainda em risco alto, o comércio de Cariacica não poderá voltar a funcionar durante todos os dias da semana. Casagrande explicou que a diferença se dá pelo ciclo epidemiológico da doença: "Cariacica está em um ciclo epidemiológico diferente, lá a doença chegou atrasada e ainda está em uma curva maior de aumento do contágio."

No município, portanto, permanece a regra do rodízio de funcionamento. Apenas em dias de semana, das 10h às 16h, e em revezamento: nos dias pares abrem comércios de produtos relacionados ao corpo e nos dias ímpares os não relacionados ao corpo.

Somente municípios em risco baixo podem voltar a abrir o comércio aos sábados. Na nova classificação, 19 cidades entraram para o nível mais brando. Veja abaixo a lista completa: