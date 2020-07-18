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Comércio em Vitória, Vila Velha e Serra poderá abrir de segunda a sexta

Pela primeira vez desde que a classificação do mapa de risco começou a ser feita, os municípios saíram do risco alto para o moderado

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2020 às 13:00
Casagrande apresentou neste sábado (18) nova matriz de risco, alguns municípios da Grande Vitória saíram do risco alto
Casagrande apresentou neste sábado (18) nova matriz de risco que flexibiliza medidas em alguns municípios da Grande Vitória Crédito: Reprodução/Youtube
O comércio poderá voltar a funcionar de segunda a sexta-feira, sem rodízio de segmentos, em VitóriaVila Velha e Serra a partir desta segunda-feira (20). O novo mapa de risco apresentado neste sábado (18) pelo governador Renato Casagrande (PSB) colocou as cidades, pela primeira vez, na classificação de risco moderado para a transmissão da Covid-19. Desde o início da classificação, toda Grande Vitória seguia em risco alto e a flexibilização começou na última semana, com a saída de Viana desse patamar.
Em risco moderado, o comércio fica liberado para funcionar durante a semana, das 10h às 16h, sem o rodízio por segmentos. Na Grande Vitória, apenas Cariacica permanece em risco alto e com mais restrição de funcionamento. Quando se trata da região metropolitana, Fundão e Guarapari também estão no nível moderado. Esta classificação começa a valer nesta segunda-feira (20) e vai até o próximo domingo (26).

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A mudança no mapa se deu, principalmente, pela taxa de leitos de UTI ocupados que fechou a semana em 76%, menor índice registrado desde maio. A nova classificação também voltou a apresentar municípios em risco baixo, o que não era observado desde o mapa de 8 de junho. 
Para os municípios com população abaixo de 70 mil habitantes que estão em risco moderado, os prefeitos podem alterar o horário de funcionamento, desde que respeite o máximo de 6 horas diárias de funcionamento.
Novo mapa de risco apresentado neste sábado (18)
Novo mapa de risco apresentado neste sábado (18) Crédito: Reprodução

PROTOCOLOS CONTINUAM 

Apesar da melhora no quadro dos municípios, Casagrande ressaltou que ainda estamos em risco e, por isso, todos os protocolos sanitários permanecem e valem para todos os graus de risco. "Todo o protocolo continua, número máximo de pessoas em cada loja, uso de máscara e álcool em gel e a não realização de eventos, shows e aglomeração. Isso vale pra risco baixo, moderado e alto", ressalta.

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O governador destacou, ainda, que a taxa de leitos ocupados teve uma queda, mas permanece alta e próxima dos 80%: "Caímos de 80%, mas continuamos próximos. Conseguimos fazer com que alguns municípios voltassem a ser risco baixo e outros, moderado, mas, se não tomarmos os cuidados necessários,  voltaremos para cima de 80 e o mapa volta a ficar amarelo e vermelho. A matriz pode avançar ou retroceder."

CARIACICA SEGUE COM RESTRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Por ser a única cidade da região metropolitana ainda em risco alto, o comércio de Cariacica não poderá voltar a funcionar durante todos os dias da semana. Casagrande explicou que a diferença se dá pelo ciclo epidemiológico da doença: "Cariacica está em um ciclo epidemiológico diferente, lá a doença chegou atrasada e ainda está em uma curva maior de aumento do contágio."
No município, portanto, permanece a regra do rodízio de funcionamento. Apenas em dias de semana, das 10h às 16h, e em revezamento: nos dias pares abrem comércios de produtos relacionados ao corpo e nos dias ímpares os não relacionados ao corpo. 
Somente municípios em risco baixo podem voltar a abrir o comércio aos sábados. Na nova classificação, 19 cidades entraram para o nível mais brando. Veja abaixo a lista completa:
Lista de cidades classificadas no 14º mapa de gestão de risco
Lista de cidades classificadas no 14º mapa de gestão de risco Crédito: Reprodução

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